奈良美智巡展前進金瓜石 賴總統揪台日民眾欣賞

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（中央社記者王寶兒台北28日電）日本藝術家奈良美智今天為在台巡展第4站揭幕，總統賴清德出席並邀台日民眾觀展。奈良美智說，前總統蔡英文曾支持巡展，這次則有賴總統，「我應該是非常幸福的日本人吧。」

「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為台灣創作作品，自2023年啟動在台巡展10年計畫，第4站前進位於新北金瓜石的台電金水基地，「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展覽今天開幕，開場由濂洞國小學生帶來不一鼓演出揭開序幕。

奈良美智表示，「朦朧潮濕的一天」在澎湖展出時，前總統蔡英文也來觀展，這次則有賴總統，笑說「能夠與台灣2位總統握手，我應該是非常幸福的日本人吧。」

賴總統表示，很高興能與奈良美智再度見面，他記得2021年首度相見，今天再見到奈良美智，感覺一樣年輕、輕鬆與自在，也很高興能再次與「朦朧潮濕的一天」這幅畫作見面，這幅畫讓人看了感到開心，「難得的是眼睛像寶石一樣神秘。」

賴總統表示，很開心能與「朦朧潮濕的一天」一起前往金山，他的祖先也曾居住於金山，今天回到金山讓他很高興，這檔在台巡展10年計畫抵達高雄、澎湖、屏東與金瓜石，相信未來還會到更多地方。

賴總統表示，此次在金瓜石的展覽，還有4名台灣新銳藝術家一起展出作品，展現台日藝術的交流激盪，他想邀請全國民眾一起跟著畫作去旅行，也想邀請日本民眾一起跟著奈良美智的畫作在台灣旅行。

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賴總統提到，「日本很多朋友很喜歡來到台灣」，很多景點、美食、文化受日本人喜愛，希望藉此開闢新的旅遊方式，讓台灣、日本民眾攜手跟著畫作到處去旅行，相信效應會更大。

「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展覽今天起至9月28日在台電金水基地展出，採線上預約制。（編輯：張雅淨）1140628