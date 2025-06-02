加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
南投選委會剔除罷免連署書風波 中選會調查707件符合規定
首頁 / 文化

「朦朧潮濕的一天」6月金瓜石展出 台藝術家共展

2025/6/2 11:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北2日電）日本藝術家奈良美智2023年啟動「朦朧潮濕的一天」在台巡展10年計畫，第4站將在6月底前進位於新北金瓜石的台電金水基地，特別的是，此次將有4名台灣年輕藝術家作品共同展出。

文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本、關懷311東日本大地震而繪製的畫作，代表台日雙方從官方到民間緊密的友誼和信任，作品2021年首度曝光後，2023年展開巡展，走訪高雄、澎湖與屏東，下一站將前往承載島嶼重要礦業記憶的金瓜石。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展覽5月底落幕，在開展首週便吸引逾萬人預約參觀。此次選在台電金水基地，同採線上預約制，現場除展出「朦朧潮濕的一天」畫作，展覽將呈現多件奈良美智素描、陶器及攝影作品，並邀請郭俊佑、賴科維、洪宇蕎與石孟鑫4名台灣年輕藝術家一起在金水基地展出。

今年3月，奈良美智也在社群平台X上分享展訊，更曬出照片，捕捉金瓜石著名的陰陽海風光，他當時於貼文中提及，場地是台電的舊建築，地點雖然有些偏僻，「但我非常想在這裡辦展，因此感到十分興奮。」

google news透過 Google News追蹤中央社

文總補充，這是自2019年「點亮十三層」活動後，文總再次攜手台電前往瑞芳，期待透過展覽讓藝術與土地對話連結，也歡迎全家大小趁著暑假期間走訪山城，觀展結束後，可以從金水基地漫步至水湳洞停車場，欣賞十三層遺址，感受濃霧、山雨與礦業遺址交織出的特殊氛圍。

文化總會、奈良美智基金會、台灣電力公司共同主辦「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展覽，將於6月28日在台電金水基地開幕，展期至9月28日，採線上預約制，預約網址將於日後公布。（編輯：張雅淨）1140602

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：