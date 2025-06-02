「朦朧潮濕的一天」6月金瓜石展出 台藝術家共展

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（中央社記者王寶兒台北2日電）日本藝術家奈良美智2023年啟動「朦朧潮濕的一天」在台巡展10年計畫，第4站將在6月底前進位於新北金瓜石的台電金水基地，特別的是，此次將有4名台灣年輕藝術家作品共同展出。

文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為感謝台灣捐贈口罩給日本、關懷311東日本大地震而繪製的畫作，代表台日雙方從官方到民間緊密的友誼和信任，作品2021年首度曝光後，2023年展開巡展，走訪高雄、澎湖與屏東，下一站將前往承載島嶼重要礦業記憶的金瓜石。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」展覽5月底落幕，在開展首週便吸引逾萬人預約參觀。此次選在台電金水基地，同採線上預約制，現場除展出「朦朧潮濕的一天」畫作，展覽將呈現多件奈良美智素描、陶器及攝影作品，並邀請郭俊佑、賴科維、洪宇蕎與石孟鑫4名台灣年輕藝術家一起在金水基地展出。

今年3月，奈良美智也在社群平台X上分享展訊，更曬出照片，捕捉金瓜石著名的陰陽海風光，他當時於貼文中提及，場地是台電的舊建築，地點雖然有些偏僻，「但我非常想在這裡辦展，因此感到十分興奮。」

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文總補充，這是自2019年「點亮十三層」活動後，文總再次攜手台電前往瑞芳，期待透過展覽讓藝術與土地對話連結，也歡迎全家大小趁著暑假期間走訪山城，觀展結束後，可以從金水基地漫步至水湳洞停車場，欣賞十三層遺址，感受濃霧、山雨與礦業遺址交織出的特殊氛圍。

文化總會、奈良美智基金會、台灣電力公司共同主辦「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展覽，將於6月28日在台電金水基地開幕，展期至9月28日，採線上預約制，預約網址將於日後公布。（編輯：張雅淨）1140602