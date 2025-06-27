炸彈恐嚇信要求撤蕭美琴遭跟監新聞 陸委會報警並嚴厲譴責

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（中央社記者吳柏緯台北27日電）陸委會接獲恐嚇電子郵件稱已放置炸藥，要求撤下關於副總統蕭美琴在捷克遭中共危險跟監的新聞內容，否則將引爆。已於第一時間報案並安檢，未發現炸藥或可疑物品。嚴厲譴責危害社會治安的行為。

大陸委員會（陸委會）27日發布書面文件表示，接獲恐嚇電子郵件指稱將在陸委會所在中央聯合辦公大樓（北棟）放置炸藥，並稱若在時限內未撤下關於副總統蕭美琴在捷克遭中共危險跟監的新聞內容，將予引爆。

陸委會說明，第一時間完成報案，會同相關單位逐層安全檢查，未發現所謂炸彈或可疑物品，全案後續將由警方偵辦處理。

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陸委會表示，嚴正譴責不法人士製造恐嚇、危害社會治安的違法行為，強調對於此種違法行為，政府將會依法處理。

這是陸委會今年內第3度收到這類的恐嚇信件。3月收到的信件，要求陸委會聲明反對法輪功與神韻藝術團；6月4日接獲信件，要求不得舉辦六四相關紀念活動。這3封信件均以「若不聽從要求，將引爆放置在辦公大樓的炸藥」作為恐嚇手段。（編輯：楊昇儒）1140627