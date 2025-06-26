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蕭美琴訪捷克遭中國外館策劃尾隨險釀車禍 總統府強烈譴責

2025/6/26 21:48（6/26 22:18 更新）
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圖為副總統蕭美琴（前右）去年3月出訪捷克，會見捷克參院議長維特齊（左）。（圖取自twitter.com/Vystrcil_Milos）
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（中央社記者溫貴香台北26日電）蕭美琴去年當選副總統後，於5月20日上任前的3月18日訪問捷克，期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。總統府發言人郭雅慧今天表示，對於中國這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為，表達強烈的譴責。

蕭美琴去年3月18日展開為期3天的捷克之行，期間與參議院領導層包括參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）會晤，但事後傳出，訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動；捷克媒體進一步指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

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郭雅慧晚間主持總統府全社會防衛韌性委員會會後記者會時回應表示，當時相關的情資，台灣安全單位全程都有完整掌握，也再次感謝捷克在蕭美琴訪問期間的全力協助，以及嚴密而專業的保護，確保蕭美琴的安全。

郭雅慧強調，對於中國這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為，表達強烈的譴責。（編輯：林克倫、張若瑤）1140626

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