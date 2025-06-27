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蕭美琴訪捷克遭尾隨險釀車禍 中：向來遵守法律法規

2025/6/27 17:47
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（中央社記者呂佳蓉北京27日電）副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。中國外交部今天回應稱，中國外交人員向來遵守駐在國法律法規，敦促有關方面不要無事生非。

據捷克媒體Seznam Zprávy報導，在蕭美琴訪問期間，一名中國外交官駕車闖紅燈，幾乎引發交通事故，當時蕭美琴的車隊正好通過市中心路口。最新報導指出，這項行動並非偶然，而是中方情報行動的一部分。

據北京日報報導，在今天的中國外交部例行記者會上有媒體詢問相關問題，中國外交部發言人郭嘉昆表示，捷克允許「台獨頑固份子」蕭美琴訪問，嚴重違背一個中國原則和捷方對中政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方已就此表達強烈不滿和堅決反對。

郭嘉昆聲稱，中國外交人員向來遵守駐在國法律法規。中方敦促有關方面不要被「台獨分裂」勢力挑撥利用，不要無事生非、惡意炒作，干擾破壞兩國關係。

他又稱，民進黨政府無論如何變換花樣搞「倚外謀獨」，都注定失敗。

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蕭美琴去年3月18日展開為期3天的捷克之行，期間與參議院領導層包括參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）會晤，但事後傳出，訪捷克期間遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性行動。捷克媒體進一步指出，這場行動甚至計劃碰撞蕭美琴座車。

陸委會27日表達嚴正抗議並強烈譴責中共惡劣行徑，要求中國應立即出面說明並公開道歉。（編輯：楊昇儒）1140627

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蕭美琴訪捷克遭中方尾隨險釀車禍 民進黨強烈譴責蕭美琴訪捷克遭中方尾隨險釀車禍 陸委會強烈譴責要求公開道歉
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