國民黨中市黨部涉罷免幽靈連署案 伍康龍陳劍鋒交保

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中地檢署偵辦台中市立委罷免提案涉幽靈連署案，昨天國民黨台中市黨部書記長等34人遭偵結起訴，其中2名羈押被告伍康龍與陳劍鋒今天裁定各以80萬元、100萬元交保。

民進黨立委蔡其昌、何欣純罷免提案遭質疑涉幽靈連署，台中地檢署5月2日執行首波行動，指揮調查局台中市調處、保安警察第四總隊等偵辦。

台中地檢署昨天偵結罷免提議名冊偽造文書、違反個資法案，總計查出偽造名冊4258份，共起訴國民黨台中市黨部幹部與黨工34人，其中市黨部第一組總幹事伍康龍、書記長陳劍鋒等4人另涉選罷法起訴。

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檢方在起訴書中表示，伍康龍擔任罷免事務總負責人，陳劍鋒協助推動。伍康龍起意抄寫國民黨黨員名冊方式，大量抄寫、偽造罷免案的提議人名冊，陳劍鋒配合辦理。

伍康龍與陳劍鋒2人在案發後遭檢方聲押獲准，昨天全案偵結起訴後，移審台中地方法院，經地院召開羈押庭裁定伍康龍、陳劍鋒各以新台幣80萬元、100萬元交保，兩人於今天凌晨完成交保，並限制住居及限制出境出海。（編輯：李錫璋）1140628