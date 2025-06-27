兄弟勝桃猿、與獅並列第1 平野惠一：更繃緊神經

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（中央社記者楊啟芳桃園27日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊洋投羅戈今天6.1局好投，加上宋晟睿敲首局首打席全壘打，最終以2比1擊退樂天桃猿隊，目前仍與獅隊並列第1；總教練平野惠一說，會更繃緊神經。

兄弟開路先鋒宋晟睿晚間在樂天桃園棒球場1局上就從桃猿先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）手中轟出全壘打，7局上高宇杰敲出安打後，靠著趁傳上二壘，張仁瑋再敲安打送回1分。7局下桃猿追回1分，最終兄弟以2比1奪下5連勝。

桃猿確定在上半季被淘汰，由於另一地統一7-ELEVEn獅隊也贏球，目前兄弟、獅隊仍並列第1，最快要到29日才會產生季冠軍。

平野惠一表示，一直在想怎麼變得更好、更強，當然希望順利回應球迷期待，只不過這場失誤多，會讓球隊更繃緊神經去作戰。

兄弟明天回主場洲際棒球場面臨重要賽事，平野惠一說，當然希望很多球迷進場加油，也希望選手打出讓球迷想持續進場加油的表現。

羅戈（Nivaldo Rodríguez）用102球投6.1局，被敲6支安打，投1次保送、7次三振，僅失1分，奪下本季第6勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。接替的蔡齊哲在二壘有人時登板，抓下2個出局數力保不失分，平野惠一稱讚蔡齊哲最近狀況不錯，「是我們一直很仰賴的投手。」

羅戈說，這場比賽無庸置疑非常重要，所有隊友也有這樣的感覺。

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至於今年從富邦悍將隊轉戰兄弟就有機會挑戰季冠軍，羅戈說，有感覺到不同，大家上場就是去拚，拿出最好表現，且不論獅隊戰況如何，「我們自己要怎麼樣把剩下2場比賽拿下，才能拿到季冠軍。」

如果最後與獅隊打到加賽，羅戈表示，只要教練團需要就會幫球隊。（編輯：李明宗）1140627