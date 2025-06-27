企業登記碳費自主減量 環境部提醒6/30前須提申請

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）台灣碳費制度上路，環境部今天提醒，有意願提出自主減量計畫申請的業者須於6月30日前填申請表並正式行文提出登記申請，才可優先保留優惠費率資格，並於8月31日前完成補件。

台灣碳費制度今年正式實施，預估徵收對象涵蓋約252家企業共464家工廠，企業明年5月必須依照民國114年排放量申報繳納碳費。

為鼓勵企業積極投入減碳行動並享有優惠費率，環境部訂有自主減量計畫提供企業申請。環境部透過新聞稿提醒，有意願提出自主減量計畫申請的業者，務必在6月30日前填申請表並正式行文提出登記申請，即可先保留優惠費率資格，再於8月31日前完成計畫書補件作業。

根據「碳費收費辦法」與「自主減量計畫管理辦法」的規定，企業須於6月30日前向環境部提出自主減量計畫申請，經審查通過後，明年繳交碳費時，就能以優惠費率（新台幣100元/公噸CO2e或50元/公噸CO2e）計算；若晚於6月30日提出，則明年須用一般費率（300元/公噸CO2e）繳費。

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為協助企業因應國際關稅政策帶來的不確定性，環境部表示，已參照財政部所得稅申報作法，提供「先登記申請、後補充資料」方式，讓事業有充分時間完善技術方案與自主減量計畫書資料準備，呼籲事業務必把握最後時間，在6月30日前正式行文提出計畫的登記申請（以郵戳為憑）。

根據環境部統計，至6月26日止已有249家事業（廠）提出自主減量計畫申請，其中包括有62廠申請行業別指定削減率，以及187廠申請技術標竿指定削減率；另外也有115家事業（廠）已完成意願登記，總計目前已受理364家事業（廠）的自主減量計畫申請或登記。（編輯：張雅淨）1140627