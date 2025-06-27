左轉側撞事故多 北市研議大路口全面採專用時相

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）考量多起事故是因左轉車未禮讓直行車釀禍，台北市長蔣萬安今天指示交通局持續盤點事故熱點檢討改善，同時研議單向3車道以上的路口全面設置左轉專用時相。

蔣萬安去年底在台北市政府道路交通安全會報中裁示，因發生多起左轉車未禮讓直行車先行、未依號誌指示左轉造成嚴重死傷的交通事故，要求局處盤點事故好發路口並進行調整。

台北市交通局交通管制工程處規劃科長李薇婷今天在道安會報中報告進度，她表示，經盤點民國110年至112年的死傷事故資料，已列出可機會左轉的84處路口研議改善措施。

李薇婷說，改善方式分為4種，包含左轉專用時相、輪放時相、禁止左轉、早開或遲閉時相，目的皆是減少路口車流交會產生碰撞的機會，而實際至84處路口會勘後，有27處路口已開始設計或施作，其餘則是難以調整或尚未凝聚共識。

李薇婷表示，阻力除了車道數低、不具調整環境條件外，還有直行車流量較高，若調整會影響主線車流紓解，或是民眾擔心縮減車道寬度會導致塞車、反對遷移樹木及取消停車格等。

不過，完成改善的路口已浮現成效。李薇婷列舉，和平東路與溫州街口自去年12月實施禁止左轉至今，尚無發生左轉側撞事故；光復北路及健康路口同樣是去年12月開始專用及輪放時相，至今機會左轉事故數為零，將以這些案例持續溝通。

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與會專家學者建議，單向3車道以上路口可全面設置左轉專用時相，因跨越車道數越多，機會左轉的難度就越高，但要避免改善後增加路口停等時間，否則恐增加用路人闖紅燈的可能，且遲閉時相存在違規左轉的側撞風險，應審慎評估採用。

蔣萬安最後裁示，交通環境應以安全為首要考量，請交通局以此原則通盤考量所有機會左轉的路口、路段及路型，並研議單向3車道以上路口全面設置左轉專用時相。（編輯：龍柏安）1140627