罷團指2志工遭攻擊受傷 黃健豪籲支持者冷靜

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）罷免中國國民黨籍立法委員黃健豪團隊今天說，2名志工上午遭1名婦人攻擊受傷；黃健豪說，呼籲支持者冷靜面對罷團宣傳，最重要還是7月26日大家一起出門投「不同意」罷免票。

罷團發布新聞稿表示，上午在台中市北區辦宣傳活動時，遭1名婦人突襲搶奪旗桿攻擊，2名志工受傷，其中1人臉部受創，另1人四肢擦傷送醫，嚴正譴責反罷免方不理性行為與暴力干擾民主行動。

台中第5選舉區選出的黃健豪告訴媒體，罷免案確實造成各界衝突及撕裂，得知支持者與罷團衝突，再次呼籲支持者冷靜面對罷團宣傳，最重要還是7月26日大家一起出門投「不同意」罷免票，終止惡罷及社會對立。

台中市政府警察局第二分局說，接獲報案指五權路與中清路口有民眾糾紛，立即調派線上警力趕到現場，帶現場4人回派出所釐清案情。

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警方初步調查了解，志工在從事特定宣傳活動前置作業期間，翁姓、蕭姓與簡姓志工與路過的鄧姓女子意見衝突，雙方進而肢體推擠。

警方說，過程中有民眾稱遭毆打，並有宣傳品遭取走情形，警方調閱監視器畫面，依法蒐證並受理相關告訴。翁姓志工對鄧姓女子提告傷害、妨害自由與搶奪未遂等罪；鄧姓女子反控翁姓及蕭姓志工傷害、毀損及妨害自由等罪，經警方初步偵處後，都依法移送台灣台中地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清/李明宗）1140627