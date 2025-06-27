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板橋榮家前輔導員涉侵占榮民存款349萬餘元遭起訴

2025/6/27 16:18（6/27 16:48 更新）
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圖為新北地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙敏雅新北27日電）板橋榮民之家前輔導員賴姓女子涉擅提3名榮民存款，據為己用、清償債務，金額總計新台幣349萬5000元，新北檢近日依貪污治罪條例侵占非公用私有財物等罪嫌起訴賴女。

根據起訴書，賴女自民國108年任職國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家，於110年7月間升任長樂二堂輔導員兼任堂長，於113年8月間因遭調查未兼任堂長，114年4月2日遭免職。

賴女於112年1月間，利用代保管韓姓榮民郵局帳戶存摺及印鑑機會，偽以韓姓榮民的名義填寫提款單並盜用印鑑，先後提領共30次，合計245萬9000元。

113年7月間，因辦理段姓榮民退住，發還重要物品並付清住院醫療及看護費用，賴女持有段姓榮民帳戶存摺及印鑑，偽以段姓榮民的名義填寫取款憑條並盜用印鑑，先後提領共3次，合計20萬元。

銀行行員發現段姓榮民帳戶為本人申請註記，須本人提領現金，賴女見無法再自該帳戶提現，於是偽以段姓榮民的名義填寫取款憑證等，並盜用印鑑，先後從段姓榮民銀行帳戶內匯款至郵局帳戶，再利用職務關係而持有段姓榮民郵局帳戶存摺及印鑑機會，先後提領共6次，累計68萬7000元。

賴女也利用代保管高姓榮民銀行帳戶存摺及印鑑機會，偽以高姓榮民的名義填寫取款憑條並盜用印鑑，提領2次，共14萬9000元。

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賴女於113年10月間至法務部廉政署自首，並於偵查中坦承全部犯行。檢方依涉犯貪污治罪條例侵占非公用私有財物、刑法偽造文書等罪嫌起訴。

檢方表示，賴女犯行屬想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名），建請法院從重以侵占非公用私有財物罪處斷，對於賴女主動自首部分，建請依法減輕其刑。（編輯：）1140627

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