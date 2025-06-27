副總統盼女力以科技解決問題 成為世界穩定力量

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（中央社記者溫貴香台北27日電）副總統蕭美琴今天出席TechWomen@TW年度活動，期許所有女性成為世界的穩定力量，扮演和平、人類進步及讓社會更和諧的倡議者，盼共同以科技解決問題，守護每個人的人生。

副總統下午出席TechWomen@TW年度活動致詞時表示，見到台灣科技界的許多女性夥伴，彼此相互勉勵。不久前曾受邀觀看「造山者」記錄片，看到台灣的科技界歷經外在環境變遷、地緣政治改變等各式挑戰，仍堅持奮戰、將科技帶入台灣發展的精神，令人深受感動。

副總統說，現今社會在不同領域對於女性角色的定位已有很多不同的想像，「一切皆有可能」，不論政府、國際機構，都在倡議科技女力，賦予女性更多從事理工專業的機會；台灣社會也在各領域支持女性從事各種創新。

副總統提到，她平時的工作需面對各式各樣的問題，有些問題並非能全盤控制，是國際性、戰略性的問題。但科技是令人振奮的領域，因為在台灣發展科技的各階段中，沒有一個時刻像現今的進程如此快速。

她說，每隔幾週參加商展或活動，就能看到新的東西，尤其AI更刺激了許多新創，並深入到大家的生活，每個人都能尋求以科技解決身邊問題的機會。而科技與社會、國家也相當緊密，從電器設備、各專業領域、甚至國家安全到國際地緣政治，每個環節都有科技。

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副總統表示，今年的主題是「柔性創新：女性影響力的價值呈現」，相信每個人都可以去定義「柔性創新」（Soft Innovation）。她認為，許多女性有一個特質，能從較綜合的角度思考問題，並提出解決方案。

副總統期許所有女性在混亂的世界中成為一股穩定的力量，相信女性可以是和平的倡議者、人類進步的倡議者，更是讓社會更和諧的倡議者，盼共同以科技解決問題，守護每個人的人生。（編輯：張均懋）1140627