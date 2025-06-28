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震撼管樂團40周年美加巡演 登卡內基讓世界聽見台灣

2025/6/28 09:07（6/28 09:21 更新）
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由台北市立中正高中管樂社校友創立的台灣「震撼管樂團」，下周將前往加拿大多倫多及美國紐約卡內基音樂廳巡演並慶祝成立40周年。（震撼管樂團提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 114年6月28日
由台北市立中正高中管樂社校友創立的台灣「震撼管樂團」，下周將前往加拿大多倫多及美國紐約卡內基音樂廳巡演並慶祝成立40周年。（震撼管樂團提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 114年6月28日
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（中央社記者胡玉立多倫多27日專電）由台北市立中正高中管樂社校友於1986年創立的台灣「震撼管樂團」，下周將至加拿大多倫多及美國紐約卡內基音樂廳舉行「讓世界聽見台灣的聲音」巡迴公演，為樂團成立40周年留下獨特又響亮的里程碑。

震撼管樂團（Shock Concert Band）是台灣歷史最悠久的管樂團之一，樂團致力推廣管樂藝術，定期舉辦音樂會與公益演出，首演迄今40年不曾間斷。自2005年起，樂團啟動「讓世界聽見台灣的聲音」全球巡演計畫，迄今足跡已遍及14個國家。

今年樂團攜帶全新創作曲目，前往加拿大多倫多與美國紐約展開2025年巡演。其中，7月3日晚間7點在多倫多台北文化中心的首場演出，由北美洲台灣婦女會邀請，駐多倫多台北經濟文化辦事處文化中心與震撼管樂團共同主辦；屆時將與多倫多當地「以馬內利室內合唱團」攜手，以跨國合唱與管樂合奏形式，展現台加音樂文化豐富多元的藝術風貌。

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7月5日晚間8點的美國紐約公演，震撼管樂團應紐約台灣商會邀請，將登上世界知名的紐約卡內基音樂廳演出，成為首個在卡內基音樂廳演出全場台灣歌謠的台灣管樂團。

為迎接樂團成立40周年，震撼管樂團此次巡演曲目包括團長孟義超特別創作的《台灣風情綺想曲》，以台灣高山、鄉村、海洋與城市4大地景與人文風貌為創作靈感；藝術總監梁兆豐編寫的《客家民謠組曲》將展現豐厚族群色彩；作曲家李翰威也為此次演出編寫融合加拿大與台灣旋律的《紅河谷的春風》以及向美台兩地音樂文化致敬的《紐約夜來香》等；期盼透過音樂連結世界，為美加兩地民眾帶來一場跨文化的藝術饗宴。（編輯：陳承功）1140628

台灣震撼管樂團紀念成立30周年時，曾應邀赴澳洲雪棃歌劇院演出。（震撼管樂團提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 114年6月28日
台灣震撼管樂團紀念成立30周年時，曾應邀赴澳洲雪棃歌劇院演出。（震撼管樂團提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 114年6月28日
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