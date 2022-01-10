哈薩克向俄羅斯求援平亂 美國有疑慮要求說清楚

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，為何哈薩克需要由俄羅斯領銜的維和部隊平息境內的動盪，美國要求哈薩克說明，並且嚴厲譴責哈薩克當局下令格殺勿論。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）說：「有關於為何他們覺得有必要呼籲由俄羅斯主導維和部隊，我們確實有疑慮。」並說，哈薩克應有能力和平化解抗爭，「我們要求對此說清楚」。

哈薩克當局今天表示，他們已穩定內部局勢，此前哈薩克爆發獨立30年來，死傷最慘重的暴力抗爭，並說俄羅斯主導的維和部隊是為了要保護「戰略設施」。

而他接受美國廣播公（ABC）節目「本週」（This Week）訪問說：「就當前的情況而論，格殺勿論是錯誤的應廢止。」

布林肯7日曾說，哈薩克可能還難以擺脫俄羅斯的大軍壓境，並引發俄羅斯方面的強烈抨擊。

當時他說：「近代歷史的教訓之一就是一旦俄羅斯盤據於此，有時候想要擺脫他們非常難。」

俄羅斯則是於昨天反擊並說，美國應自我反省曾經長驅直入越南及伊拉克等國。（譯者：曹宇帆）1110110