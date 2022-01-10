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哈薩克動亂
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哈薩克動亂1/31

哈薩克動亂拘留7939人 後蘇聯以來最嚴重暴力事件

2022/1/10 16:02（1/10 16:56 更新）
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哈薩克內政部表示，截至10日，安全部隊已因上週的騷亂拘留7939人。（安納杜魯新聞社）
哈薩克內政部表示，截至10日，安全部隊已因上週的騷亂拘留7939人。（安納杜魯新聞社）
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（中央社努爾蘇丹10日綜合外電報導）哈薩克內政部表示，截至今天，安全部隊已因上週的騷亂拘留7939人。哈薩克上週爆發反政府示威活動，後來演變成為這個中亞國家後蘇聯時期以來最嚴重的暴力事件。

哈薩克民眾因燃料價格飆漲發起和平抗議，但最終演變成暴力事件，數個城市的政府大樓被短暫攻占或被放火燃燒。

當局將暴力事態歸咎於「極端分子」和「恐怖分子」，並稱其中部分人是外國人。

前國家安全委員會負責人馬西莫夫（Karim Masimov）上週因叛國罪嫌被捕，他被抓的前幾天遭到總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）解除職務。

托卡葉夫解散內閣，授權安全部隊「逕行開火」鎮壓抗議活動，宣布國家進入緊急狀態。他並請俄羅斯領導的「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）派兵維和。

俄羅斯媒體及國營媒體引述政府社群媒體貼文指出，有164人在騷亂中喪命。但衛生當局和警方未證實這一數字，貼文隨後也被刪除。

哈薩克國務秘書卡林（Yerlan Karin）今天告訴國營電視台：「我認為，這是國內外勢力合謀在搞破壞。」但他並未點名任何有嫌疑者。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1110110

哈薩克上週爆發反政府示威活動。圖為哈薩克安全部隊以車輛做為路障攔阻示威者。（法新社）
哈薩克上週爆發反政府示威活動。圖為哈薩克安全部隊以車輛做為路障攔阻示威者。（法新社）
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