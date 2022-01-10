王毅：支持哈薩克維穩止暴 反對顏色革命

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（中央社台北10日電）中國外長王毅今天和哈薩克副總理特列烏別爾季通電話時說，哈國之亂是某些外部勢力不希望中亞地區和平安寧，中國支持哈國維穩止暴，反對「顏色革命」圖謀，並確保兩國重大合作項目安全。

根據中國外交部官網，中國國務委員兼外交部長王毅和哈薩克副總理兼外長特列烏別爾季（Mukhtar Tileuberdi）的通話中並未提到哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）與81歲的前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）之間政爭的問題。

王毅說，作為哈薩克「永久全面戰略夥伴」，在事關哈前途命運的關鍵時刻，中方願對哈方維穩止暴表達堅定支持。王毅強調，中國國家主席習近平7日專門向托卡葉夫致口信，公開表達支持，「充分體現了中哈永久全面戰略夥伴關係的高水準」。

據中國外交部發布的內容，特列烏別爾季除了感謝習近平的支持，也說明哈國最新情況，指哈薩克遭受了精心策劃的恐怖襲擊，襲擊在多地多點突然同時爆發，上千執法人員、軍警、醫務人員遭襲。官方及時果斷採取措施，目前局勢得到有效管控，正在恢復和平平靜。

王毅說，此次哈國生亂表明，中亞地區形勢仍面臨嚴峻挑戰，「也再次證明某些外部勢力並不希望我們這個地區和平安寧」。

王毅說，中方願和哈方加大執法、安全部門合作，加大反干涉雙邊合作，維護兩國政治制度和政權安全，預防和反對任何「顏色革命」圖謀，共同反對任何外部勢力的干涉滲透；確保中哈合作重大項目安全和順利運營，相信哈方將切實保障在哈中方機構和人員安全。

哈薩克日前發生大規模動亂，但中國的態度有過變化。中國外交部發言人汪文斌6日說，中方認為哈薩克當前發生的事情是「內政」，相信哈國當局能妥善解決問題。

但是到了7日，習近平致口信給托卡葉夫，稱讚哈薩克政府對抗議者的鎮壓是「高度負責的」。他表示，堅決反對外部勢力蓄意在哈薩克製造動蕩、策動「顏色革命」，堅決反對任何破壞中哈友好、干擾兩國合作的企圖。（編輯：張淑伶）1110110