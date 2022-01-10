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哈薩克動亂3/34

波灣四國外長集體訪中 討論強化能源關係

2022/1/10 21:54
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（中央社北京10日綜合外電報導）中亞國家哈薩克近日動盪引發中國對能源安全的擔憂，擁有豐富石油資源的4個波斯灣國家外交部長今天抵達北京，準備展開為期5天訪問。

中國外交部表示，來自沙烏地阿拉伯、科威特、阿曼和巴林的官員以及波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council，GCC）秘書長納伊夫（Nayef bin Falah al-Hajrah）將在中國待至14日。

中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上表示，「面臨廣闊發展前景，（中方）相信此次海合會（波斯灣合作理事會）國家外長和海合會秘書長訪華，將進一步深化中國與海合會國家關係，促進中海各領域交流合作取得更多成果。」

汪文斌並未進一步說明4國外長訪問的討論細節。這是波灣國家對中國的首次集體訪問，預料各方將與北京商討如何強化能源關係。

此前，中國外交部長王毅也進行了一系列外交活動，包括訪問非洲、馬爾地夫和斯里蘭卡。

擁有豐富石油和天然氣資源的哈薩克上週爆發示威，引發中國擔憂。長期以來，中國一直對哈薩克的能源產業進行大量投資。

近年來，中國一直尋求強化與波灣國家的關係。中國國家主席習近平2014年曾說，目標是在2023年之前將中國與該地區的貿易額增加1倍以上。

中共官媒環球時報則報導，本次訪問中，中國與波斯灣合作理事會的自由貿易協定談判可能「取得突破」。

中國-海合會自貿區談判於2004年首度提出，雙方曾於去年3月討論恢復談判的可能性。（譯者：施施/核稿：戴雅真）1110110

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