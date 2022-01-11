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哈薩克動亂
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哈薩克動亂1/35

哈薩克總統稱擊敗流產政變 指外國勢力策劃動亂[影]

2022/1/11 03:29（1/11 08:12 更新）
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哈薩克總統托卡葉夫10日表示，哈薩克已在上週歷史性的暴亂期間，擊敗了一項流產政變。（圖取自twitter.com/TokayevKZ）
哈薩克總統托卡葉夫10日表示，哈薩克已在上週歷史性的暴亂期間，擊敗了一項流產政變。（圖取自twitter.com/TokayevKZ）
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（中央社阿拉木圖10日綜合外電報導）哈薩克總統托卡葉夫（Kassym－Jomart Tokayev）今天宣告，哈薩克已在上週歷史性的暴亂期間，擊敗了一項流產政變，他並將此動亂歸咎於中亞、阿富汗和中東激進分子。

托卡葉夫堅稱，應邀協助平亂的俄羅斯所率軍隊開進哈薩克只是為了保護戰略設施，「很快」就會回國。

在近代史上最嚴重的暴亂過後，哈薩克現仍餘波盪漾，不過第一大城阿拉木圖（Almaty）的生活似乎已恢復常態，舉國為數十名動亂中的喪生者哀悼一天。

托卡葉夫今天與若干前蘇聯共和國的領導人舉行視訊會議，他說，「武裝激進分子」在抗議的背景下企圖奪權。

他說：「這是一次流產政變。」

今天稍後托卡葉夫在與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）交談時說，中亞、阿富汗和中東激進分子在幕後策劃了這次動亂。

俄羅斯表示，外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在與中國外長王毅通電話時，強調「他們擔心有外力介入」。

根據俄國外交部，兩位外長指出，有「外籍傭兵」參與「攻擊平民和執法官員以及占領國家機構和其他設施」。（譯者：張佑之）1110111

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