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哈薩克動亂2/36

哈薩克總統：俄羅斯為首部隊兩天內開始撤離

2022/1/11 15:55
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（中央社努爾蘇丹11日綜合外電報導）哈薩克總統托卡葉夫（Kassym Jomart Tokayev）今天說，一支以俄羅斯為首的部隊將在兩天內開始撤離動盪不安的哈薩克，撤離行動將在10天內完成。

法新社報導，托卡葉夫說：「集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）維和部隊的主要任務已順利完成。」

他透過視訊直播向政府與國會表示：「兩天內，CSTO聯合維和部隊將展開分階段撤離任務。這支部隊的撤離程序將在10天內完成。」

此外，路透社報導，哈薩克內政部今天表示，安全部隊已逮捕9900名涉及上週暴動的嫌疑人。

這個富含石油的前蘇聯共和國表示，民眾因為不滿汽車燃料價格攀升，紛紛走上街頭和平示威，豈料抗議活動變調轉為暴力，有數座大城的政府建築遭到攻擊。

托卡葉夫說，攻擊者之中有此區國家、阿富汗與中東的伊斯蘭武裝分子。

托卡葉夫在暴動期間解散內閣、開除數名安全官員，並以涉嫌叛國為由，逮捕其中最高階的馬西莫夫（Karim Masimov），他被托卡葉夫解職前，原是國家安全委員會負責人。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110111

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