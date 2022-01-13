哈薩克暴亂俄軍維和 俄國防部：部隊開始撤出

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（中央社阿拉木圖13日綜合外電報導）俄羅斯當局今天表示，俄國率領的2000多名軍隊已開始撤出哈薩克。先前出動這些軍隊是因為哈薩克燃料價格飆漲引起的和平抗議演變成前所未見的暴亂，造成數十人死亡。

法新社報導，這是以俄國為首的集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）首度派出維和部隊。俄國經常誇稱，這個組織相當於北大西洋公約組織（NATO），但集體安全公約組織先前並不願意介入與俄國有悠久歷史淵源的中亞國家內部動亂。

俄國國防部表示：「集體維和部隊…已開始準備將裝備和物資裝載到俄國航空太空軍軍事運輸機上，以返回常駐基地。」

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）稱，這場衝突是在本土和國際恐怖分子相助下的一場流產政變。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）暗示，哈薩克這次暴亂令人想起外國勢力介入所引發的「顏色革命」。

托卡葉夫曾說過，集體安全公約組織撤軍作業將在10天內完成。外界已更加擔心，俄方可能會利用這次出兵任務，強化對哈薩克的影響力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早曾警告，「一旦讓俄國人進了家門，有時就很難送走他們」，意指哈薩克未來恐怕難以抗拒俄羅斯的影響力。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110113