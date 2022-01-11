哈薩克動亂後 總統罕見批評前任領袖

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（中央社阿拉木圖11日綜合外電報導）哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天罕見批評長期執政的前任領袖，並表示以俄羅斯為首的部隊將在2天內開始撤離，撤離行動將於10天內完成。

哈薩克的示威群眾5日在最大城阿拉木圖（Almaty）縱火攻擊建築物之際，托卡葉夫火速解除納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）國家安全委員會負責人的職務。81歲的納札爾巴耶夫曾是托卡葉夫的導師，2019年卸下總統職務後，仍靠著負責人一職在幕後操控。

68歲的托卡葉夫透過視訊直播向政府和國會發表談話，他火力全開，痛批納扎爾巴耶夫治下創造了「一個富裕階層，即使按照國際標準來看也是如此。」

他還說，「我相信，向哈薩克人民致意並系統性定期幫助他們的時候到了」，且當局將要求「利潤極度豐厚的公司」向國家基金捐款。

上週的動亂造成近萬人被捕，數十人死亡。托卡葉夫今天稍早宣稱，哈薩克在暴亂期間擊敗了一項外國「恐怖分子」協助發動的「流產政變」，並將此動亂歸咎於中亞、阿富汗和中東激進分子。

托卡葉夫還說，俄羅斯為首部隊的「階段性撤軍」將於2天後開始，整個撤軍行動耗時「不會超過10天」。

他說，「集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）維和部隊的主要任務已順利完成。」 （譯者：施施/核稿：劉學源）1110111