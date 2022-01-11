盟友落馬措手不及 土耳其回應哈薩克危機慢半拍

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（中央社記者何宏儒安卡拉11日專電）土耳其回應哈薩克危機慢半拍。分析指出，土耳其長期盟友哈薩克前總統納札爾巴耶夫權鬥落馬，很可能令安卡拉措手不及，對俄羅斯關係也可能因這場危機而陷入麻煩。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）9日在執政的正義發展黨（AKP）會議中期盼哈薩克迅速恢復和平。他說：「土耳其和突厥國家組織（Organization of Turkic States）將會提供各種援助。」

總部設在伊斯坦堡的突厥國家組織，包括亞塞拜然、哈薩克、吉爾吉斯、土耳其、烏茲別克等成員國有民族和語言上的關連性。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）也強調哈薩克是土耳其重要夥伴。他說：「我們期盼（哈薩克）能儘早穩定局勢，確保法律和秩序。如果哈薩克向安卡拉提出任何請求，我們準備好充分提供。」

報導中東新聞的Al-Monitor網站指出，土耳其對利比亞部署軍隊，保衛獲國際承認的的黎波里（Tripoli）政府不受俄羅斯支持的東部軍閥攻擊，並且干預外高加索「雙亞」戰事，使得亞塞拜然得以奪回存在領土爭端的納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh）大片土地，讓人以為安卡拉可能會在哈薩克炮製相同干預模式。

報導指出，哈薩克情勢演變遠比貪腐和治理無方引發民怨沸騰還複雜得多。分析指出，土耳其長期夥伴哈薩克前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）失勢、俄羅斯躍身成為大贏家等情勢演變很可能令安卡拉措手不及。

2015年土耳其在敘利亞空域擊落俄羅斯戰機後，據悉納札爾巴耶夫在幫助修補土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）關係上起關鍵作用。

倫敦大學皇家哈洛威學院（Royal Holloway, University of London）商業和管理學院中亞專家厄茲詹（Gul Berna Ozcan）指出：「土耳其對於會發生這場動亂和納札爾巴耶夫政權迅速垮台，毫無心理準備。他們以為納札爾巴耶夫完全鞏固獨裁統治。」

土耳其花了那麼久時間才作出正式回應，上述說法可能解釋了原因。

納札爾巴耶夫欽點的接班人、總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）將動亂歸咎於外國勢力策劃，並且稱之流產政變。他在與納札爾巴耶夫的權力鬥爭中占了上風，請俄羅斯為首的集體安全公約組織（CSTO）派兵「協助哈薩克克服恐怖主義威脅」。

數以千計俄羅斯士兵因而部署哈薩克各地。「俄羅斯受哈薩克政府之邀，已經實際上占領了哈薩克。」伊斯坦堡的獨立分析家鄂薛科（Yoruk Isik）說：「土耳其想要超越這一切而發揮任何作用，那是在做白日夢。」

厄茲詹表示：「對土耳其政府來說，突厥世界情勢看起來樂觀，但他們現在必須跟俄羅斯打交道。俄羅斯是最大贏家。」

北鄰俄羅斯，東與中國接壤，1800多萬人口的哈薩克面積略小於歐洲，能源和礦產資源豐富。土耳其是哈薩克主要貿易夥伴之一，雙邊年貿易額約20億美元。

托卡葉夫感謝俄羅斯干預時將動亂歸咎於中亞、阿富汗和中東激進分子，但是沒有就此提出任何具體證據。他在所有談話中都沒有提到納札爾巴耶夫。鄂薛科認為，托卡葉夫現在有俄軍撐腰，納札爾巴耶夫已不再構成威脅。

對土耳其而言，這可能是一記間接打擊。長期以來，埃及、以色列、阿拉伯聯合大公國指控安卡拉支持伊斯蘭極端團體，例如巴勒斯坦激進運動哈瑪斯組織（Hamas）。土耳其也遭控放任數以千計外國戰士穿越國境前往敘利亞投身武裝激進聖戰組織伊斯蘭國（IS）。

曾任英國廣播公司（BBC）中亞編輯台編輯的倫敦分析家羅賓森（Firdevs Robinson）認為，土耳其費了些時日才對哈薩克情勢演變作出回應，代表在對俄羅斯關係上，「這場危機可能會給土耳其造成多大的麻煩」。

在日益升高的烏克蘭危機中，土、俄兩個黑海鄰國立場相左。

羅賓森指出：「土耳其別無選擇，接下來只能高空走鋼索，讓人嗅到一股強烈現實主義氣味，就連土耳其當局對於自身立場所作聲明都令人感到不安。」（編輯：馮昭）1110111