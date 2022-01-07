哈薩克燃料價格飆漲引爆大規模示威 看懂蒲亭為何決定火速出兵

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哈薩克近日因新年燃料價格飆漲爆發動亂，民眾5日走上商業中心阿拉木圖的街頭抗議。（法新社）

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（中央社莫斯科7日綜合外電報導）中亞國家哈薩克爆發大規模動亂，肇因雖然是燃料價格飆漲引發示威，但民怨早就積壓許久，政府多次錯過緩解機會。這場在俄羅斯南部邊境爆發的動亂，也讓蒲亭陷入兩難。

哈薩克政府今年1月1日取消天然氣價格上限後，燃料成本幾天內翻倍，上週末產油的西部旋即陸續爆發示威。

示威群眾起初僅有數十人，但星火很快燎原，短短3天受到全國各地民眾響應，民眾早已受夠高失業率、通貨膨脹，政府貪腐等種種現況。

維安人員起初佔上風，人數大大超越頂著零下嚴寒氣溫和無畏被捕的上街民眾。但到了1月4日，這場自發性抗爭蔓延到哈薩克最大城市阿拉木圖（Almaty）。政府同意恢復燃料價格並提供經濟支援，但這些承諾太少且來得太晚。

2019年上任的哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）現在面臨抉擇，一是展開真正政治對話，或是選擇鎮壓。

● 民怨壓力鍋

分析師告訴美國有線電視新聞網（CNN），哈薩克政府屢次許諾，但做不到給民眾的經濟承諾，讓國家變成民怨壓力鍋。長久以來對於失業和低薪的不滿，尤其在西部重工業地區，因疫情引發的經濟衰退與社會不平等而火上澆油。

華盛頓智庫卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員斯特隆斯基（Paul Stronski）告訴CNN：「這個政府高度脫離現實，民眾沒有可以抗議的機構；唯一途徑就是走上街頭。」

他表示，當局曾宣布許多計畫，要改善生活、打擊貪腐，卻從未付諸行動。「民眾一直被告知，情況會好轉，財富卻不斷流失。」

示威抗議在哈薩克不是新鮮事，但帶來的改變卻微乎其微。時事雜誌「外交家」（The Diplomat）的普茲（Katie Putz）在推特發文說，「2016和2019年在哈薩克的示威就是給當局的前兆，卻都被錯過了」。

圖為哈薩克防暴警察5日阻止抗議者。（美聯社）

● 蒲亭的兩難

對於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）而言，在國境以南發生的這場動亂極為棘手。俄羅斯與哈薩克關係緊密，也仰賴哈薩克的貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）發射所有太空任務。甚至哈薩克境內有不少俄羅斯人，約20%哈薩克人口為俄羅斯裔。

哈薩克前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）自哈薩克獨立後就領導這個國家，曾執政近30年之久，於2019年下台辭去總統職務，但退休後仍大權在握，直到5日被欽點的接班人、現任總統托卡葉夫拔除在安全委員會職位。

蒲亭過去或許看好這種過渡模式，但如今看來也不可靠。

此外，克里姆林宮在烏克蘭已經有一場高風險邊境博弈正在進行，哈薩克事件可能會帶來不必要分心。

許多人推估，莫斯科當局會利用在哈薩克菁英階層的強大人脈，以及區域經濟及安全組織等更正式管道，敦促當局鎮壓示威。

對於國際投資者而言，過去幾天發生的事件有損哈薩克能夠安全從商的名聲。切斷網路、派遣軍隊上街，則讓哈薩克高度仰賴的能源與礦物產業等企業感到不安。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110107