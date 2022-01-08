哈薩克找俄羅斯維和 布林肯警告請神容易送神難

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）中亞國家哈薩克因瓦斯價格飆漲引發民眾示威，與哈薩克關係緊密的鄰國俄羅斯派兵前往維和。美國國務卿布林肯今天警告，哈薩克未來恐怕很難遏止俄羅斯的影響力。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）對媒體表示：「我認為近代史的一個教訓是，一旦讓俄羅斯人進了家門，有時就很難趕他們走。」

由於瓦斯價格上漲引發民怨，哈薩克境內爆發罕見的示威活動，哈薩克商請俄羅斯主導的「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation, CSTO）協助維和。

「集體安全公約組織」是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事集團，成員國皆是前蘇聯加盟共和國。

布林肯說：「在我看來，哈薩克當局和政府肯定有能力恰當處理示威活動，並且是以尊重示威者權利、同時維護法律秩序的方式處理，所以不清楚他們為什麼覺得有必要請求外部協助。」

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）稍早感謝俄羅斯的協助，並對安全部隊下達「格殺令」以鎮壓抗議活動；布林肯呼籲外國部隊和哈薩克當局「遵守國際人權標準」。

布林肯昨天與哈薩克外交部長談話，再度呼籲哈薩克尊重和平示威者及媒體自由，並停止封鎖網路。

布林肯說：「我們非常關切地注意情勢發展，並鼓勵各方找出和平的解決方式。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110108