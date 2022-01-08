哈薩克局勢降溫 紐時稱政爭致示威走調

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（中央社阿拉木圖7日綜合外電報導）中亞的哈薩克因瓦斯飆漲引發反政府動亂，數十人喪生及4000多人被捕，儘管當局聲稱憲政秩序已大致恢復，但情況尚未底定。紐約時報稱示威變成動亂與當地政爭有關。

今日俄羅斯（RT）報導，哈薩克民眾因不滿新年始伊的瓦斯價格翻倍，1月2日起陸續出現大規模示威，但訴求很快從瓦斯價格轉為對政治不滿，動亂快速蔓延且暴力升溫，特別是第一大城阿拉木圖（Almaty）。

● 槍聲間歇局面漸受控 4000多人被捕

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）7日上午宣稱，哈國安全部隊已在大部分地區恢復憲政秩序，讓地方當局得以重新掌控局面，會開始逐步解除緊急狀態。

托卡葉夫以反恐為名鎮暴，授權軍警可不經警告直接開火，斥部分人要他和「匪徒及恐怖分子」談判誠屬無稽。據哈薩克內政部統計動亂迄今已約4000人被捕，擊斃26名武裝份子。

雖然阿拉木圖仍不時傳出爆炸與警車被毀，但塔斯社（TASS）指當地已不再槍聲大作；西部城市阿克托比（Aktobe）7名員警受傷，南部奇姆肯特（Shymkent）則有含軍警在內60人受傷。

總部設於莫斯科的「集體安全公約組織」（CSTO）應哈薩克所請，派遣維和部隊約2600人到當地。CSTO是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克等6個前蘇聯加盟共和國組成的軍事聯盟。俄軍6日率先趕到，白俄部隊7日開赴，亞美尼亞、塔吉克與吉爾吉斯各派100到200人也陸續抵達。

● 俄：維和部隊不直接與示威者接觸

俄國總統蒲亭7日與CSTO成員會談，CSTO表示維和部隊負責保護哈薩克「重要的國家與戰略設施」；俄國國防部發出聲明表示，維和部隊不直接與示威者接觸，仍由哈薩克軍警負責秩序恢復，維和部隊待的時間「不會太長」。據報俄軍部署於當地使館、阿拉木圖國際機場等幾處要地。

「紐約時報」指出，越來越多證據顯示動亂熱點阿拉木圖的情況，恐非單純民怨爆發。

在哈薩克經營關注中亞情勢新聞網站的俄國專家基斯洛夫（Danil Kislov）推測，68歲現任總統托卡葉夫與81歲前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）兩派人馬頃軋，助長這次動亂，尤其阿拉木圖的暴動似為納札爾巴耶夫陣營企圖奪權。

● 紐時：動亂為有組織策畫 涉前朝想奪權

基斯洛夫說：「動亂俱屬握有權力者人為策畫所致。」他還說納札爾巴耶夫的姪子扮策畫動亂的要角。

人權社運人士阿格列洛夫（Galym Ageleulov）指出，5日他在阿拉木圖參與的示威一開始很和平，但午餐時間現場維持秩序的警力突然撤離，「隨後成群一看就像暴徒的人混入，這些人與以往示威常見的學生或中產階級迥異」。

阿格列洛夫說，暴徒很明顯是由犯罪幫派組織而來，這些人旋即在大街流竄並直奔阿拉木圖市政府，沿途縱火燒車、破壞公署。

目擊者稱其中一名指揮暴徒的是綽號「野人」的祖馬格迪夫（Arman Dzhumageldiev），他是哈薩克當地最大的黑幫頭子之一。他在阿拉木圖市中心主廣場慷慨陳詞，要民眾逼政府讓步，還嘲笑納札爾巴耶夫的政敵是懦夫。哈薩克內政部7日表示，特警已逮捕祖馬格迪夫及5名同夥。

中國媒體則認為瓦斯飆漲引發民怨只是表象，受疫情拖累，哈薩克經濟持續低迷、大批企業倒閉，人們實際收入不斷減少但民生必需品價格卻節節攀升，生活品質明顯下降、不滿迅速升高，此時外部勢力通過各種方式激化矛盾遂行目的，使事態惡化。

中國社科院中亞研究室副主任楊進認為，西方在中亞推行價值觀外交多年，哈薩克等中亞國家存在大量西方的非政府組織（NGO），這些NGO的資金來自境外，雖然沒有直接證據證明境外勢力遙控，但NGO在這次動亂扮演的角色值得警惕。（譯者：陳亦偉）1110108