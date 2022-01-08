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哈薩克動亂
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哈薩克動亂5/25

哈薩克動亂 前總理涉叛國被捕

2022/1/8 20:00（1/8 20:34 更新）
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哈薩克5日宣布進入緊急狀態，安全部隊加強總統府周圍的措施。（安納杜魯新聞社）
哈薩克5日宣布進入緊急狀態，安全部隊加強總統府周圍的措施。（安納杜魯新聞社）
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（中央社華盛頓/阿拉木圖8日綜合外電報導）哈薩克陷入動亂，目前已實施緊急狀態，美國7日同意，駐阿拉木圖（Almaty）總領事館的非應急公務人員及其家屬可自願離境。此外，哈薩克前總理涉嫌叛國遭到逮捕。

路透社報導，美國國務院表示，「在哈薩克的美國公民應該注意到，暴力抗爭可能會嚴重影響美國大使館提供領事服務的能力，包括協助美國公民離開哈薩克」。

此外，哈薩克國家安全委員會8日表示，先前被解除職務的國家安全委員會負責人馬西莫夫（Karim Masimov）已因叛國罪嫌被捕。

國家安全委員會發表聲明說，本週被解職的馬西莫夫和多名官員一同遭到關押，但未透露這些官員姓名與進一步詳情。

路透社無法立即與馬西莫夫取得聯繫。

馬西莫夫被公認是前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的密切盟友，曾兩度擔任總理，也曾在納札爾巴耶夫執政時期擔任總統辦公室主任。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110108

哈薩克前總理馬西莫夫。（安納杜魯新聞社）
哈薩克前總理馬西莫夫。（安納杜魯新聞社）
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