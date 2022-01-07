哈薩克動亂44死 總統授權安全部隊無預警開火

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（中央社阿拉木圖7日綜合外電報導）中亞國家哈薩克爆發大規模動亂，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天表示，他已經授權安全部隊在暴力鎮壓反政府抗議活動時「無預警開火」，不投降的人士將被「摧毀」。

英國廣播公司（BBC）報導，托卡葉夫還說，「2萬名暴徒」襲擊哈薩克主要城市阿拉木圖（Almaty），這個城市是因燃料價格高漲而引發抗議的中心。

他把動亂歸咎於在國外受過訓練的「恐怖分子」，卻沒有提供證據。

哈薩克內政部說，到目前為止，已有26名「武裝罪犯」和18名安全官員在動亂中死亡。

托卡葉夫在電視演說中表示，俄羅斯和鄰國派遣的維和部隊已經應他的要求抵達，他們將暫時駐紮在哈薩克，致力確保安全。

根據報導，來自俄羅斯領導的集體安全公約組織（CSTO）這支部隊大約有2500名士兵，托卡葉「特別感謝」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）派遣軍隊。

哈薩克因瓦斯飆漲引發反政府動亂，俄羅斯應哈薩克政府所請派兵赴當地維和，第一大城阿拉木圖2000人被捕，對外交通中斷。（譯者：陳正健、林沂鋒/核稿：劉學源）1110107