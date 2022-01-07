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哈薩克動亂
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哈薩克動亂8/19

俄軍哈薩克維和 美警告：全世界都在看

2022/1/7 10:35
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）中亞的哈薩克因瓦斯飆漲引發反政府動亂，俄羅斯應哈薩克政府所請派兵赴當地維和。美國今天對俄國派兵恐致哈薩克被接管提出警告，稱全世界會緊盯侵害人權情事。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴媒體：「坦白說，美國與全世界會緊盯任何侵害人權情事，也會密切關注任何可能導致哈薩克被接管的行為。」

對於哈薩克邀俄羅斯領導的「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）派兵維和，普萊斯表示這留待哈薩克政府解釋理由。

集體安全公約組織是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事集團，成員國皆是前蘇聯加盟共和國。

普萊恩說：「我們希望哈薩克政府能很快解決這些本質上是基本經濟與政治的問題。」還稱美國是哈薩克的「夥伴」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天也致電哈薩克外長特勞伯迪（Mukhtar Tleuberdi），敦促和平解決與尊重媒體自由。

普萊思表示，布林肯「重申美國全力支持哈薩克的憲政機制與媒體自由，主張以和平、尊重權利的方式解決危機」，布林肯也藉這次通話討論到俄羅斯在烏克蘭邊界集結兵力的行動。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110107

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