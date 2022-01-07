哈薩克動亂攻占官署斬首員警 數十死2000人被捕[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

哈薩克民眾因瓦斯飆漲上街抗議，動亂中已有數十人死亡。圖為抗議者和哈薩克安全部隊5日發生衝突。（法新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科7日綜合外電報導）中亞的哈薩克因瓦斯飆漲引發反政府動亂，俄羅斯應哈薩克政府所請派兵赴當地維和。目前已數十人死於動亂，包含18名員警，第一大城阿拉木圖2000人被捕，對外交通中斷。

「華爾街日報」引述俄國官方媒體指出，6日清晨示威者與哈薩克安全部隊間的衝突導致數十人喪生，包含18名執法人員。

示威從上週末起抗議新年始伊的瓦斯價格飛漲，迅速轉為對威權政府更廣泛的不滿，情勢與2014年烏克蘭廣場示威推翻親俄政府、2020年白俄羅斯大選後反對派抗議親俄領導人當選如出一轍。

影片來源：FRANCE 24

● 攻占官署者被滅 18警殉職有人被斬首

德國之聲（DW）報導，哈薩克第一大城阿拉木圖（Almaty）6日爆發示威者與安全部隊流血衝突。市警局發言人告訴當地媒體「已消滅數十名企圖攻占官署的攻擊者」。

當局表示，至少18名員警殉職，其中一人還被斬首；阿拉木圖市長辦公室據報在示威者闖入後遭縱火。

哈薩克軍方昨天奉命平息暴力升溫的動亂，目擊者稱看到裝甲車與不少士兵在阿拉木圖的主廣場移動，不時傳出槍響。

「華盛頓郵報」報導，阿拉木圖市警局告訴當地媒體，極端分子試圖攻佔包括警局在內的官署；俄國官媒塔斯社（TASS）的畫面顯示，安全部隊在阿拉木圖的主廣場開火。

哈薩克衛生部6日表示目前有1000多人受傷，其中400人住院，62人進到加護病房。塔斯社引述當地警方稱約2000人在阿拉木圖被捕。

圖為哈薩克防暴警察5日阻止抗議者。（美聯社）

● 歐盟籲各方克制 CSTO首次出動維和

歐盟執委會呼籲哈薩克情勢應「保持克制、和平解決」，莫斯科發表聲明，支持當地的「反恐行動」。

為平息動亂，哈薩克政府6日稍晚宣布瓦斯凍漲180天，以穩定社、經情勢。

總部設於莫斯科的「集體安全公約組織」（CSTO）應哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）所請，派遣維和部隊約2500人到當地。CSTO是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事聯盟，成員國皆是前蘇聯加盟共和國。

華郵指出這是蘇聯解體後所創建的CSTO首度派出維和部隊。儘管CSTO被視作俄國應對北大西洋公約組織之用，但首次的聯合任務卻是弭平成員國的國內動亂而非對付外敵入侵。

CSTO表示，來自俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞、塔吉克、吉爾吉斯的維和部隊，主要目標是穩定哈薩克情勢和保護軍事設施，為此俄軍還出動傘兵。

● 航班停飛火車大亂 外籍旅客求助無門

俄國媒體6日稍晚引述哈薩克政府指出，他們已暫停外籍人士入境。此前德國的漢莎航空（Lufthansa German Airlines）在阿拉木圖機場遭示威者攻占後宣布暫停飛往當地的例行航班。

中東的杜拜航空（FlyDubai）與阿拉伯航空（Air Arabia）也宣布班機停飛哈薩克。

哈薩克的中央銀行暫停全部的金融機構運作，全國的網際網路也大多關閉。

2日到阿拉木圖訪友的美俄雙重國籍21歲女生巴夫洛娃（Melaniya Pavlova），因返回莫斯科的班機停飛，她昨天先是在機上待了整晚，後來被迫回到阿拉木圖的旅館。

她在旅館接受路透社電訪時表示，對附近清晰的槍響感到害怕，不知道該怎麼離開當地。阿拉木圖機場在示威者攻占後航班全部取消，一些火車班次也暫停。

她本想坐火車到吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）再輾轉回莫斯科，但憂心目前搭火車未必安全，不敢冒險，她與家人就這樣受困當地難以脫身。

哈薩克近日爆發動亂。（中央社製圖）

● 俄對烏克蘭用兵可能性降低

「德國之聲」一篇評論認為，哈薩克危機使得俄國對烏克蘭用兵的可能性降低，因為俄軍要避免兩面作戰。

「紐約時報」認為，俄軍為首的維和部隊開赴哈薩克，是莫斯科短短2年內第4次向鄰國展現實力，之前分別是對白俄羅斯、亞美尼亞和烏克蘭，以遏止西方染指。

莫斯科國立國際關係學院國際問題研究所（Institute for International Studies at the Moscow State Institute of International Relations）代理所長蘇契可夫（Maxim Suchkov）表示，這次事件凸顯烏克蘭以外的前蘇聯加盟共和國在嘗試與東、西方平衡遇到危機時，往往最終還是投向俄國。

蘇契可夫表示俄軍一旦抵達當地，就不會輕言收手，哈薩克動亂可視為俄國有意化危機為轉機的一例證。（譯者：陳亦偉）1110107