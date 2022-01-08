一帶一路關鍵 中國密切關注哈薩克動亂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京8日綜合外電報導）中亞國家哈薩克爆發大規模動亂，由於哈薩克緊臨新疆，中國擔心產生連帶效應因此格外關注，擔心爆發「顏色革命」。在中國推行「一帶一路」過程中，哈薩克也扮演舉足輕重角色。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，哈薩克坐落於中國的西北方，是世界上最大的內陸國家，富含石油與礦物資源。

由於哈薩克夾在中國與歐洲之間，因此在北京的「一帶一路」計畫扮演重要連結角色。中國國家主席習近平2013年到哈薩克進行國是訪問，首次提出「絲綢之路經濟帶」。

●中國在哈薩克有多少投資？

根據中國駐哈薩克大使館的資料，2005至2020年間，中國在哈薩克的投資金額高達192億美元（約新台幣5309億元）；約有56個中國出資、總值近245億美元的計畫，預計在2023年之前完工。

2013年，習近平與時任哈薩克總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）達成價值300億美元的貿易協議，當中包括哈薩克以50億美元價格，將卡什干（Kashagan）油田的8.33%股份賣給國有中國石油天然氣集團（中石油）。

其他基礎建設計畫涵蓋太陽能板工廠、物流園區與風電項目。中國-中亞天然氣管線（China-Central Asia Gas Pipeline）於2009年開始運作，從土庫曼與烏茲別克出發，行經哈薩克南部，終點是中國西北新疆維吾爾自治區的霍爾果斯市（Khorgas）。

根據中國海關數據，2021年1月至11月，中國從哈薩克進口402萬噸天然氣。

受惠於「一帶一路」帶動的投資，位於中哈邊境附近的陸路口岸霍爾果斯口岸（Khorgos Gateway）變身為高科技物流中心及工業園區，吸引中國資金流入。

●中國與哈薩克貿易的重要性

中國是哈薩克第2大貿易夥伴國，也是最大出口目的國。根據中國海關的資料，在2021年的前11個月，雙邊貿易額達到229.4億美元（約新台幣6343億元），較前一年成長14.7%。

在這段期間，中國對哈薩克出口額為125.9億美元，自哈薩克進口額也有103.5億美元。

「一帶一路」提出後，中哈貿易更加繁盛，也未受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響。

根據中國國家鐵路集團的資料，往來中國與歐洲、途經「一帶一路」沿線各國的鐵路貨運線中歐班列（China Railway Express），在2021年共有1萬5000班貨櫃列車駛入哈薩克，較前一年成長22%；這相當於載送146萬只20呎貨櫃，較前一年成長29%。

●這場動亂是否會影響中國企業與投資？

中國駐哈薩克大使館已對中國企業發出安全風險警示，建議它們密切關注局勢發展。

不過，中國國營媒體引述企業內部消息人士指出，哈薩克動亂至今未對中國企業造成重大影響，且兩國間的天然氣管線位在偏遠地區，離動亂發生的城市遙遠，因此安全無虞。

中共喉舌「環球時報」（Global Times）也報導，哈薩克政府正在採取措施，以確保中國企業的安全。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110108