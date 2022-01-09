哈薩克動盪導致油價飆升 鈾價影響較小

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）石油輸出國家組織等產油國聯盟（OPEC+）成員哈薩克近期局勢動盪，供應中斷憂慮導致油價飆升；另一方面，雖然哈薩克是全球鈾礦主要出口國，不過鈾價受到的影響似乎較小。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）分析師席爾卓普（Bjarne Schieldrop）表示：「動亂顯然可能導致生產和出口中斷。」

德國商業銀行（Commerzbank）分析師佛里奇（Carsten Fritsch）也指出，本週國際原油價格約上漲5%，7日北海布倫特原油價格突破每桶83美元，油價達到「11月底Omicron變異株首次出現引發油價下滑以來的最高水準」。

據美國能源情報署（US Energy Information Administration）數據，哈薩克是中亞最大石油生產國，已探明儲量佔全球1/12，2020年日產量約為180萬桶。

石油經紀商PVM分析師布倫諾克（Stephen Brennock）說，哈薩克最大石油公司田吉茲雪弗龍（Tengizchevroil）的生產活動「被田吉茲（Tengiz）油田的抗議活動波及，而有臨時調整。」

但多位分析師稱，目前並無跡象表明石油生產受到嚴重影響。

7日收盤時，國際原油價格微幅下跌，布倫特原油下跌0.28%，來到81.76美元，西德州中級原油下跌0.4%，來到79.03美元。

另一方面，據CRU顧問公司的說法，全球第9大國哈薩克擁有僅次於澳洲的世界第2大鈾礦蘊藏量，佔全球產量40%。

CRU分析師杜爾拜（Toktar Turbay）指出，當前的危機「可能只會（對鈾礦價格）造成輕微影響」，因為哈薩克鈾礦的最大客戶中國已累積足夠存量，短期需求無虞。

此外，杜爾拜也說，哈薩克鈾礦位於偏遠的突厥斯坦（Turkestan）地區，基本未受抗議與衝突影響。不過，由於該國出產的鈾礦逾半銷往中國，且主要出口路線途經本次衝突最嚴重的地區阿拉木圖（Almaty），因此對中運輸可能受到影響。

本週，哈薩克因液化石油氣（LPG）價格高漲，在全國各地掀起抗議潮，數以千計民眾走上第一大城阿拉木圖和西部省分曼格斯套（Mangystau）街頭示威。他們認為，人口近1900萬的哈薩克作為石油和天然氣出口國，能源豐饒，調漲能源價格並不公平。

4日，警察向阿拉木圖抗議的數千人發射催淚瓦斯和震撼彈，引爆雙方衝突。隔日抗議群眾闖入政府機關所在的大樓，並在多處縱火，全國宣布進入緊急狀態。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）7日拒絕與抗議人士進行協商的呼籲，並授權部隊在不必事先警告的情況下開槍殺人。（譯者：施施/核稿：林治平）1110109