哈薩克暴動逾5千人被捕 傳164人騷亂中喪命

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哈薩克當局9日表示，過去一星期因動亂被捕人數逾5000人；外媒引述當局指出，有164人在這場騷亂中喪命。圖為哈薩克安全部隊以車輛做為路障攔阻示威者。（法新社）

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（中央社阿拉木圖9日綜合外電報導）中亞最大國家哈薩克過去一星期發生暴動，當地媒體報導，哈薩克當局今天表示，迄今被捕人數逾5000人；俄羅斯衛星通訊社則引述當局指出，有164人在哈薩克騷亂中喪命。

法新社報導，根據當地媒體引述的內政部數據，當局針對動亂展開125起不同的調查，總計5135人被拘留偵訊。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述衛生部說法指出，騷亂期間有164人死亡，包括兩名孩童；暴力情勢最嚴重的大城阿拉木圖（Almaty）有103人喪命。

人口約1900萬的哈薩克富藏能源，過去一週陷入暴動，造成數十人死亡。

一週前燃料價格上漲在西部省區引發騷亂後，很快就擴及大型城市，經濟中心阿拉木圖爆發暴動，警方以實彈射擊。

當地媒體引述哈薩克內政部的說法報導，初估財產損失約達1億7500萬歐元（新台幣約55億元），超過100個商家和銀行遭攻擊洗劫，逾400輛車被毀。

這是哈薩克獨立30年來死亡最慘重的一次暴力事件，路透社報導，哈薩克總統府今天表示，國內數個「戰略設施」目前由俄羅斯領導的軍事聯盟「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）人員守衛，但未說明是哪些設施。

哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）把這波騷亂歸咎於他口中的土匪和恐怖分子，並下達槍殺令來平亂。同時在他的邀請下，集體安全公約組織派員進駐哈薩克恢復秩序。

集體安全公約組織是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事集團，成員國皆是前蘇聯加盟共和國。

哈薩克政府稱被捕人士含「許多」外國公民，且目前所有區域的局勢都已穩定下來。

哈薩克這波起於不滿燃料漲價的示威，隨後演變成反對托卡葉夫政府和前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的大型運動。

81歲的納札爾巴耶夫曾是在位最久的前蘇聯國家統治者，2019年才把總統職位交給托卡葉夫。咸認納札爾巴耶夫家族對首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）仍保有影響力。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110109