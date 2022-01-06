哈薩克動亂釀數百死傷 獨裁政權求助俄羅斯等國[影]

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哈薩克近日因新年燃料價格飆漲爆發動亂，民眾5日走上商業中心阿拉木圖的街頭抗議。（法新社）

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（中央社哈薩克阿拉木圖5日綜合外電報導）俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今天報導，哈薩克爆發動亂，已導致8名安全人員死亡、317人受傷，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）仍無法平息眾怒。

路透社報導，哈薩克抗議民眾一開始是因為新年燃料價格飆漲而憤怒，後來卻闖入政府建築物放火，高喊痛批前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的口號。

納札爾巴耶夫先前曾執政近30年之久，於2019年下台辭去總統職務，但退休後仍大權在握，現任總統托卡葉夫正是他欽點的接班人。

托卡葉夫稱這場動亂為「恐怖主義分子威脅」，並稱他已籲請俄羅斯領導的集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）協助解決這起動亂。

集體安全公約組織是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事集團，成員國皆是前獨立國協國家。（譯者：陳正健）1110106

哈薩克近日爆發動亂。（中央社製圖）

哈薩克全國進入緊急狀態 白宮及聯合國呼籲克制

（中央社哈薩克阿拉木圖5日綜合外電報導）哈薩克政府今天宣布全國進入緊急狀態，因為燃料價格飆漲引發抗議，進而演變成激烈衝突，甚至有示威者闖入政府建築。

法新社報導，哈薩克當局已切斷全國網路及手機通訊，稍早時商業中心阿拉木圖（Almaty）及首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）都已進入緊急狀態，其中阿拉木圖是示威主要地點。

隨後，哈薩克國營電視台Khabar 24於今晚報導，緊急狀態已擴及全國各地，將維持至1月19日為止，將於晚上11時至早上7時期間實施宵禁。

對此，白宮及聯合國（UN）今天呼籲，哈薩克當局在處理暴力公民動亂時應展現「克制」。（譯者：陳正健）1110106