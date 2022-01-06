更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
哈薩克動亂
新聞專題
哈薩克動亂17/19

哈薩克動亂釀數百死傷 獨裁政權求助俄羅斯等國[影]

2022/1/6 04:05（1/6 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
哈薩克近日因新年燃料價格飆漲爆發動亂，民眾5日走上商業中心阿拉木圖的街頭抗議。（法新社）
哈薩克近日因新年燃料價格飆漲爆發動亂，民眾5日走上商業中心阿拉木圖的街頭抗議。（法新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社哈薩克阿拉木圖5日綜合外電報導）俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今天報導，哈薩克爆發動亂，已導致8名安全人員死亡、317人受傷，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）仍無法平息眾怒。

路透社報導，哈薩克抗議民眾一開始是因為新年燃料價格飆漲而憤怒，後來卻闖入政府建築物放火，高喊痛批前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的口號。

納札爾巴耶夫先前曾執政近30年之久，於2019年下台辭去總統職務，但退休後仍大權在握，現任總統托卡葉夫正是他欽點的接班人。

托卡葉夫稱這場動亂為「恐怖主義分子威脅」，並稱他已籲請俄羅斯領導的集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organisation，CSTO）協助解決這起動亂。

集體安全公約組織是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事集團，成員國皆是前獨立國協國家。（譯者：陳正健）1110106

哈薩克近日爆發動亂。（中央社製圖）
哈薩克近日爆發動亂。（中央社製圖）

哈薩克全國進入緊急狀態 白宮及聯合國呼籲克制

（中央社哈薩克阿拉木圖5日綜合外電報導）哈薩克政府今天宣布全國進入緊急狀態，因為燃料價格飆漲引發抗議，進而演變成激烈衝突，甚至有示威者闖入政府建築。

法新社報導，哈薩克當局已切斷全國網路及手機通訊，稍早時商業中心阿拉木圖（Almaty）及首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）都已進入緊急狀態，其中阿拉木圖是示威主要地點。

隨後，哈薩克國營電視台Khabar 24於今晚報導，緊急狀態已擴及全國各地，將維持至1月19日為止，將於晚上11時至早上7時期間實施宵禁。

對此，白宮及聯合國（UN）今天呼籲，哈薩克當局在處理暴力公民動亂時應展現「克制」。（譯者：陳正健）1110106

延伸閱讀
影片／哈薩克燃料價格飆漲爆發動亂 首都進入緊急狀態哈薩克各地爆發抗議 全國網路大當機燃料價格飆漲引發社會動亂 哈薩克內閣總辭哈薩克全國進入緊急狀態 白宮及聯合國呼籲克制
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀