妮妃雅紐約百老匯大型演出 台灣變裝女神團同台登場
2025/6/27 12:08（6/27 12:21 更新）
（中央社記者廖漢原紐約26日專電）台灣變裝皇后妮妃雅今天在紐約百老匯劇場演出90分鐘大型歌舞「香蕉」，來自台灣的變裝女神薔薇、跩姬寶貝、漢娜同場獻技，在紐約同志驕傲月週末活動前吸引大批觀眾。
美國知名實境節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）第16季冠軍妮妃雅（Nymphia Wind）26日晚間在百老匯「市政廳劇院」（The Town Hall），與多位亞裔變裝皇后演出個人歌舞「香蕉」（BANANAS）。
妮妃雅演出以黃色為主色彩，搭配女神卡卡（Lady Gaga）與凱莉米洛（Kylie Minogue）多首名曲，在視覺與音樂盛宴裡，掌聲、笑聲、歡呼聲不斷。
變裝女神薔薇、跩姬寶貝、漢娜由台灣遠道而來，還有多名亞裔表演者接連登場，觀眾目不暇給。
在滿滿的台灣意象裡，妮妃雅感性表示，10歲的自己完全沒有想過可以站在舞台上，變裝演出讓他更有自信面對自己；他也鼓勵社群團結面對困難。
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妮妃雅與多位變裝皇后的大型演出，在紐約同志驕傲遊行（Pride March）前夕，吸引大批觀眾與支持者。
紐約於每年6月底舉行盛大同志驕傲遊行，紀念石牆（Stonewall Inn）事件。位於紐約格林威治村（Greenwich Village）的石牆酒吧是LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群聚集場所，群眾不堪警察長期侵入騷擾，在1969年6月發起大規模抗爭，被視為全球同志運動濫觴。（編輯：陳妍君）1140627
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