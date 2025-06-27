加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
近台颱風下半年估3至5個 7月起增濱海風力預報強化防災
首頁 / 文化

妮妃雅紐約百老匯大型演出 台灣變裝女神團同台登場

2025/6/27 12:08（6/27 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「魯保羅變裝皇后秀」第16季冠軍妮妃雅與台灣知名變裝女神等表演者，在紐約百老匯「市政廳劇院」（The Town Hall）與多位變裝皇后演出個人歌舞「香蕉」（BANANAS）。中央社記者廖漢原紐約攝 114年6月27日
「魯保羅變裝皇后秀」第16季冠軍妮妃雅與台灣知名變裝女神等表演者，在紐約百老匯「市政廳劇院」（The Town Hall）與多位變裝皇后演出個人歌舞「香蕉」（BANANAS）。中央社記者廖漢原紐約攝 114年6月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約26日專電）台灣變裝皇后妮妃雅今天在紐約百老匯劇場演出90分鐘大型歌舞「香蕉」，來自台灣的變裝女神薔薇、跩姬寶貝、漢娜同場獻技，在紐約同志驕傲月週末活動前吸引大批觀眾。

美國知名實境節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）第16季冠軍妮妃雅（Nymphia Wind）26日晚間在百老匯「市政廳劇院」（The Town Hall），與多位亞裔變裝皇后演出個人歌舞「香蕉」（BANANAS）。

妮妃雅演出以黃色為主色彩，搭配女神卡卡（Lady Gaga）與凱莉米洛（Kylie Minogue）多首名曲，在視覺與音樂盛宴裡，掌聲、笑聲、歡呼聲不斷。

變裝女神薔薇、跩姬寶貝、漢娜由台灣遠道而來，還有多名亞裔表演者接連登場，觀眾目不暇給。

在滿滿的台灣意象裡，妮妃雅感性表示，10歲的自己完全沒有想過可以站在舞台上，變裝演出讓他更有自信面對自己；他也鼓勵社群團結面對困難。

google news透過 Google News追蹤中央社

妮妃雅與多位變裝皇后的大型演出，在紐約同志驕傲遊行（Pride March）前夕，吸引大批觀眾與支持者。

紐約於每年6月底舉行盛大同志驕傲遊行，紀念石牆（Stonewall Inn）事件。位於紐約格林威治村（Greenwich Village）的石牆酒吧是LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群聚集場所，群眾不堪警察長期侵入騷擾，在1969年6月發起大規模抗爭，被視為全球同志運動濫觴。（編輯：陳妍君）1140627

台灣變裝皇后妮妃雅在紐約同志驕傲遊行前夕，於百老匯舉行大型歌舞秀。中央社記者廖漢原紐約攝 114年6月27日
台灣變裝皇后妮妃雅在紐約同志驕傲遊行前夕，於百老匯舉行大型歌舞秀。中央社記者廖漢原紐約攝 114年6月27日
變裝皇后妮妃雅在紐約百老匯的特別演出，吸引大批觀眾到場。中央社記者廖漢原紐約攝 114年6月27日
變裝皇后妮妃雅在紐約百老匯的特別演出，吸引大批觀眾到場。中央社記者廖漢原紐約攝 114年6月27日
妮妃雅
洛杉磯同志遊行皇后讚妮妃雅：讓世界看見台灣同婚成就
漢娜
鐵路便當節 高鐵推3款新菜色8年來首度改款台鐵鐵路便當節結合辦桌文化 6/6台北車站登場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：