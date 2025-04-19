妮妃雅重返魯保羅變裝秀 雲豹帝雉台灣意象禮服轟動全場[影]

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（中央社網站19日電）變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）19日在美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」現身，依慣例將后冠交接給下一屆冠軍。她身穿一襲綴有雲豹、帝雉等台灣特有種元素的米白禮服，再次向世界介紹台灣，讓不少網友驚豔，直呼「她又再贏了一次。」

妮妃雅去年摘下「魯保羅變裝皇后秀」，成為節目首位摘冠的台灣變裝皇后。時隔一年她再次出席節目，循節目往例將后冠榮耀傳承給第17季冠軍。她身穿一襲有滿滿台灣元素的禮服出席，後背飾有台灣雲豹及玉山，帽子、禮服胸口及裙擺皆綴有台灣帝雉，華麗的綴飾隨步伐呈現自然流暢的動感，現場觀眾驚嘆連連，報以熱烈掌聲。

前總統蔡英文也在社群媒體Threads上發文，感謝妮妃雅用滿滿本土元素，向世界介紹台灣，有網友留言，光以這套造型，妮妃雅就足以再拿一座后冠，也有網友稱讚妮妃雅將變裝藝術達到新的境界。

本名曹米駬的妮妃雅去年打破魯保羅變裝秀開播10多年來的「亞洲魔咒」，在第16季奪下冠軍頭銜，她獲獎時激動高喊，「台灣，這是要送給你的禮物」。妮妃雅奪冠後，不僅獲得當時總統蔡英文接見，也以一身招牌香蕉裝登美國電視大獎「艾美獎」紅毯，引發話題。（編輯：李念庭、黑立安）1140419