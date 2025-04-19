妮妃雅重返魯保羅變裝秀 雲豹帝雉台灣意象禮服轟動全場[影]
2025/4/19 15:50（4/19 15:58 更新）
（中央社網站19日電）變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）19日在美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」現身，依慣例將后冠交接給下一屆冠軍。她身穿一襲綴有雲豹、帝雉等台灣特有種元素的米白禮服，再次向世界介紹台灣，讓不少網友驚豔，直呼「她又再贏了一次。」
妮妃雅去年摘下「魯保羅變裝皇后秀」，成為節目首位摘冠的台灣變裝皇后。時隔一年她再次出席節目，循節目往例將后冠榮耀傳承給第17季冠軍。她身穿一襲有滿滿台灣元素的禮服出席，後背飾有台灣雲豹及玉山，帽子、禮服胸口及裙擺皆綴有台灣帝雉，華麗的綴飾隨步伐呈現自然流暢的動感，現場觀眾驚嘆連連，報以熱烈掌聲。
前總統蔡英文也在社群媒體Threads上發文，感謝妮妃雅用滿滿本土元素，向世界介紹台灣，有網友留言，光以這套造型，妮妃雅就足以再拿一座后冠，也有網友稱讚妮妃雅將變裝藝術達到新的境界。
本名曹米駬的妮妃雅去年打破魯保羅變裝秀開播10多年來的「亞洲魔咒」，在第16季奪下冠軍頭銜，她獲獎時激動高喊，「台灣，這是要送給你的禮物」。妮妃雅奪冠後，不僅獲得當時總統蔡英文接見，也以一身招牌香蕉裝登美國電視大獎「艾美獎」紅毯，引發話題。（編輯：李念庭、黑立安）1140419
延伸閱讀妮妃雅香蕉裝艾美獎掀討論 製作祕辛公開臉全罩住也能喝水[影]妮妃雅巴黎文化奧運表演「高山青」扮媽祖 喊中華台北就叫台灣[影]紐約LGBTQ+遊行妮妃雅宣傳台灣平權成就：總統接見變裝皇后很稀有為妮妃雅打造藍腹鷴冠盔 李育昇用雙手雕琢台灣味美國魯保羅變裝秀奪冠 妮妃雅：這是送給台灣的禮物
- 妮妃雅重返魯保羅變裝秀 雲豹帝雉台灣意象禮服轟動全場[影]2025/04/19 15:50
- 2025/03/05 17:55
- 2024/12/23 17:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
雙北世壯運大巨蛋開幕 門票3/20中午開賣