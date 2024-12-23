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變裝皇后現身兒少節目 探討青少年性別認同

2024/12/23 17:00（12/23 17:21 更新）
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小公視節目「成仁高中偵探社」找來演員楊潔玫（左3）與變裝皇后Makeila（左）、Titania（左2）探討探討青少年性別認同議題，希望喚起社會對青少年心理健康的關注。（小公視提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月23日
小公視節目「成仁高中偵探社」找來演員楊潔玫（左3）與變裝皇后Makeila（左）、Titania（左2）探討探討青少年性別認同議題，希望喚起社會對青少年心理健康的關注。（小公視提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月23日
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（中央社記者洪素津台北23日電）台灣變裝皇后Makeila及Titania參與小公視節目「成仁高中偵探社」，和資深演員楊潔玫分享與青少年相處的經驗，共同呼籲以愛與理解陪伴孩子成長。

小公視節目「成仁高中偵探社」探討青少年性別認同議題，盼喚起社會對青少年心理健康的關注。近年來因為變裝皇后「妮妃雅」的影響力，讓變裝文化和性別議題再次受到重視，越來越多青少年願意勇敢表達自我，展現真實樣貌。

妮妃雅的出現，無疑為在性別認同路上感到迷惘的孩子們，注入一劑強心針，讓他們知道，做自己並沒有錯。

節目中也邀資深演員楊潔玫參與演出，她以精湛演技，將校園中不被認同的青少年兒子，與母親對孩子的愛與擔憂，在短短一場戲就刻畫得淋漓盡致，賺人熱淚。

小公視節目「成仁高中偵探社」以獨特敘事風格，將校園性別認同、霸凌議題與青少年自殺防治巧妙結合，不僅娛樂性十足，更發人深省。每週二晚間9時於小公視首播，公視+可同步收看，公視13台每週日晚間9時播出。（編輯：張雅淨）1131223

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