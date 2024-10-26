台灣同志遊行18萬人參與 妮妃雅穿盔甲裝喊「權益值得被捍衛」【圖輯】

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）訴求打造共生共融的多元台灣，同志界盛事台灣同志遊行今天登場，許多民眾盛裝打扮參與，更有人帶著媽祖娘娘一同遊行，而變裝皇后妮妃雅特地現身，吸引民眾熱烈歡呼。

一年一度台灣同志遊行今天在北市府前登場，今年主題為「邁向共融，交織共生」，承接去年遊行主題「看見多元」、攜手前行願景，更鼓勵大家邁出「共融」的下一步，從看見彼此交織著各式各樣的身分出發，一步步理解這些身分帶來的挑戰並正面回應這些需求，完成「共生」的理想。

如同往年同志遊行，今年有超過110個攤位組成彩虹市集，攤位琳瑯滿目的活動吸引民眾目光，使得遊行還沒開始，大批人潮就已經塞爆北市府前廣場。

今天遊行約在下午2時出發，並分為南、北2路線，其中紫色路線是由備受矚目的變裝皇后引領遊行隊伍向前行，日前在美國變裝秀摘下后冠的妮妃雅也受邀特地現身同志遊行，並在廠商攤位與民眾互動。

妮妃雅今天一登場就演唱台語歌手黃妃的「追追追」炒熱氣氛，談到自己雖剛從日本來台灣，但無論如何「翻山越嶺一定要來參加同志遊行」；妮妃雅也說，今天自己特別穿著金色類盔甲服飾，就是要象徵大家的權益都值得被捍衛。

一年一度的台灣同志遊行26日下午在台北盛大登場，變裝皇后妮妃雅（圖）也現身活動現場，於廠商攤位帶來精彩演出，並與民眾互動。中央社記者吳欣紜攝 113年10月26日

遊行隊伍中，有許多民眾盛裝打扮成動漫明星走上街頭，也有許多人帶著狗狗、貓咪、寵物蛇到場，更有民眾帶著一尊媽祖娘娘參與遊行，吸引大眾目光以及合照。

25歲的沈育民與朋友小青今天手捧著媽祖娘娘出現在北市府廣場上，沈育民說，因為自己想參加同志遊行，因此就擲筊請示媽祖娘娘要不要參加，「媽祖有一個慈悲的心」，祂非常有興趣，因此就帶祂來參加。

小青則說，這尊是從北港朝天宮分靈到台南朋友鹽水家裡供奉，一年多年被請上來在天母住家作客，最近要回鹽水本家，因此才想說要帶媽祖娘娘來參加，參加遊行期間，也有扮演媽祖的民眾特別跟這尊媽祖合照。

2024台灣同志遊行26日下午在台北市政府前集結出發，不少民眾盛裝打扮參與，其中還有人請來媽祖神尊，神像肩頭更披著彩虹肩帶，吸引群眾目光。中央社記者吳欣紜攝 113年10月26日

遊行隊伍約於下午4時回到北市府前廣場，在主遊行舞台也邀請「勸世三姊妹」、藝人羅時豐進行表演，帶領民眾一起為愛歡呼，而長期以溫暖歌聲鼓舞性多樣（LGBT+）社群的歌手萬芳，也在遊行舞台壓軸演出。

今天遊行活動約在下午6時結束，主辦單位表示，由於遊行現場天氣好，今年遊行現場有高達18萬人共襄盛舉，一起從多元邁向共融。（編輯：李亨山）1131026

2024第22屆台灣同志遊行「邁向共融，交織共生」26日下午從台北市政府前廣場出發，沿途人潮滿滿，整條忠孝東路擠滿了熱情參與民眾。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

除徒步遊行的團體隊伍外，遊行花車更多達35輛，有小朋友跟著大人到場參與，開心在車上噴泡泡。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

有民眾特別帶著寵物柴犬到場，格外吸睛。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

2024第22屆台灣同志遊行26日下午在台北盛大登場，遊行隊伍一同展開巨幅6色彩虹旗，行經忠孝東路時吸引路旁民眾目光。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

遊行隊伍一同撐起巨幅6色彩虹布條，有民眾開心穿梭在旗下。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

有近200個團體加入遊行隊伍，沿途可見戴著6色彩虹旗相關配飾的民眾熱情歡呼吶喊，氣氛熱絡。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

民眾頭戴多面彩虹旗幟走上街頭。中央社記者鄭清元攝 113年10月26日

除了國內民眾積極響應，也有外國朋友到場參加，戴起彩虹鏡框一同熱情參與。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

與會民眾沿途以別出心裁的裝扮及道具等傳達訴求理念，也吸引一旁搭車民眾關注。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

同志遊行26日下午從台北市政府前廣場集結出發，民眾一同拉開巨幅6色彩虹布條走上街頭。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

民眾揮舞彩虹旗、拿著「挺同志」標語開心參與。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

第22屆台灣同志遊行26日熱鬧登場，主題為「邁向共融，交織共生」，盼社會理解各性別社群遇到的挑戰。中央社記者鄭清元攝 113年10月26日

民眾盛裝打扮走上街頭，展現自我。中央社記者鄭清元攝 113年10月26日