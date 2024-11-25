旅美作家投書紐時稱台灣準備好捍衛民主 籲美國相挺

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國前總統川普將重返白宮，外界憂心川普「美國優先」政策恐讓台灣成為大國博弈的棋子。旅美作家王宇平投書紐約時報，強調台灣已準備好捍衛民主，呼籲美國相挺一起捍衛民主。

同時也擔任口譯員的王宇平在投書中表示，川普對台灣的看法不同於前幾任美國總統。他認為台灣必須付錢才能獲得美國防衛，也稱台灣「偷走」美國晶片事業。王宇平表示，川普所言或許只是選舉語言，但對台灣2300多萬人來說，此番表態具有生存的重要性。隨著中國經濟實力漸增，台灣的盟友愈來愈少，必須仰賴與華府之間非正式卻穩健的關係求生存。

投書中表示，台灣只是太平洋另一端的蕞爾小島，但二次世界大戰後卑微地從一個缺乏民主和人權國家的地區，開始蓬勃發展、成為兼具民主與人權的國家。

投書中強調，在全球產品貼上中國製標籤以前，上頭貼的是台灣製標籤，儘管這一度是廉價塑膠製品的代名詞。如今全球最先進半導體有九成在台灣生產。台灣的珍珠奶茶、貓咪咖啡廳，以及「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）冠軍妮妃雅帶來的風潮正在席捲全球。

王宇平在投書中提醒基於邊境安全考量票投川普的美國民眾，台灣是亞太最重要的防線。中國若拿下台灣，將破壞從日本到東南亞等美國盟邦所形成的第一島鏈防線，更別提還摧毀了一個規模雖小但重要的民主國家。

投書中談到，川普自認是談判高手，或許將來會和台灣達成某種協議，但台灣能提供的條件，北京可以輕而易舉加碼。因此台灣必須準備迎接要保家衛國的那一刻。一如數以千計的其他台灣人，王宇平說她也參加了相關的民防訓練。

投書中寫道：「我們很樂意這樣做；做為民主政體的公民，有義務以任何可能的方式捍衛民主。」

王宇平最後表示，她理解美國選民認為國內有很多事務待處理，或許這是矢言美國優先的川普當選的原因。她說，在某方面，川普讓她想起成長過程看到的好萊塢電影中美國總統的形象：大膽、魯莽、替美國歡呼喝采。「但我希望美國人矢志捍衛美國真正支持的民主，一如我們在台灣做的一樣」。（譯者：劉淑琴/核稿：洪啓原）1131125