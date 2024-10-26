同志遊行登場參與人數上看18萬 妮妃雅將現身

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）第22屆台灣同志遊行今天熱鬧登場，主題為「邁向共融，交織共生」，盼社會理解各性別社群遇到挑戰，並透過互動開啟正面回應需求的起點，變裝皇后妮妃雅也將現身遊行隊伍。

一年一度台灣同志遊行今天下午在北市府前登場，由超過110個攤位組成的彩虹市集揭開序幕，各攤販熱情招呼、推出打卡送禮品等活動，吸引民眾參與，使得北市府前廣場充滿人潮。

台灣彩虹公民行動協會理事長小鯨在遊行前接受媒體聯訪指出，今年台灣同志遊行主題為「邁向共融，交織共生」，共融正是近年企業界常常在談的多元、平等和包容（DEI）中的共融（Inclusion），今年期待透過共融來呼籲大家不只看見多元還要付諸實際的行動，讓不同社群或個人的意見能被重視並實際放進決策。

小鯨表示，期待大家在遊行現場藉由親身與不同的社群互動，讓彼此成為社會多元共融的起點，也期待能建立一個開放與包容的社會環境、一同落實共融精神，打造共生共好的多元台灣。

近期因為跨性別者免術換證議題引起社群討論，小鯨也說，支持不分性別、性傾向跟性別認同者，都有免於恐懼以及安全使用空間的權益，但操作順性別女性跟跨性別者的對立和恐慌，並不會讓女性群體更加安全，應透過推廣和教育來促進社會大眾對這個議題以及社群的認識，才是根本的解決之道。

遊行隊伍預計下午2時出發，並分為南、北2路線，北路線包含紅、黃、橙色3大隊，經仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路、仁愛路再回北市府廣場；南路線為紫、綠、藍3色大隊，經仁愛路、光復南路、信義路、敦化南路、仁愛路再回北市府廣場。

其中，備受矚目的各家變裝皇后們將集結在紫色大隊的頭車上帶領民眾前進，變裝皇后妮妃雅也將現身。

而遊行除了有超過110攤的彩虹市集外，其中公益合作攤位也首度超過30家，主辦單位特別舉辦「2024彩虹公民出任務」闖關活動，以「2024彩虹公民行動集章任務」鼓勵遊行參與者探索彩虹市集的社會公益區；主辦單位也預估，今天天氣因素，遊行人數可能上看18萬人參與。

另外，主遊行舞台也邀請「勸世三姊妹」、藝人羅時豐進行表演，帶領民眾一起為愛歡呼，而長期以溫暖歌聲鼓舞性多樣（LGBT+）社群的歌手萬芳，也將在遊行舞台壓軸演出。（編輯：陳政偉）1131026

2024第22屆台灣同志遊行26日下午在台北盛大登場，遊行隊伍一同展開巨幅6色彩虹旗，行經忠孝東路時吸引路旁民眾目光。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

2024第22屆台灣同志遊行26日下午從台北市政府前廣場集結出發，以「邁向共融，交織共生」為主題，民眾一同拉開巨幅6色彩虹布條走上街頭。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

2024第22屆台灣同志遊行「邁向共融，交織共生」26日下午從台北市政府前廣場出發，沿途人潮滿滿，整條忠孝東路擠滿了熱情參與民眾。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日

第22屆台灣同志遊行26日熱鬧登場，主題為「邁向共融，交織共生」，民眾盛裝打扮走上街頭，展現自我。中央社記者鄭清元攝 113年10月26日

第22屆台灣同志遊行26日在台北市政府前廣場熱鬧登場，民眾特別化妝打扮，在臉上畫上彩虹顏色圖案，展現自我。中央社記者鄭清元攝 113年10月26日