同志遊行將登場 蔡英文：願相愛者都能無所畏懼

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（中央社記者賴于榛台北26日電）第22屆台灣同志遊行下午登場，前總統蔡英文今天在臉書表示，當年推動婚姻平權雖然壓力很大，但台灣仍踏出正確且令人驕傲的一步，而自由相愛，在台灣已經是現在進行式。

第22屆台灣同志遊行下午將於台北市政府前廣場舉行，主題為「邁向共融，交織共生」，遊行隊伍將先於廣場集結，並分為南、北2路線，6大隊將依序在下午2時出發。

蔡英文今天在臉書指出，前陣子訪問歐洲時，許多人提到台灣就會想到民主，也有很多朋友提到台灣，就會想到「婚姻平權」。

她表示，雖然當年推動婚姻平權的壓力很大，但因為大家的勇氣與自信，努力不懈地讓更多人理解，才讓政府挺住壓力，為台灣踏出正確且令人驕傲的一步，而無論接下來遇到怎樣的困難與挑戰，只要大家持續溝通、不斷對話，就可以讓台灣邁向共融、交織共生。

蔡英文說，永遠要記得，那些大家曾經一起走了好遠、好遠的路，台灣不僅用民主的價值，讓世界看見台灣，更用彩虹的驕傲，讓世界重視台灣。

她說，今天是台灣同志遊行，大家就大方牽手、勇敢擁抱，也相信往後的每一天，自由相愛，在台灣都已經是現在進行式，願相愛的人都能無所畏懼。（編輯：楊凱翔）1131026