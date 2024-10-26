本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
同志遊行
新聞專題
同志遊行3/14
首頁 / 政治

台灣彩虹最耀眼 蕭美琴挺同志遊行盼多元價值更共融

2024/10/26 15:41（10/26 18:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第22屆台灣同志遊行26日在台北市政府前廣場登場，民進黨組隊參與，副總統蕭美琴（前左3）出席表示，非常高興今天能跟支持台灣進步、支持台灣性平夥伴們再次來到街上，展現對台灣進步價值的驕傲。前左2為行政院副院長鄭麗君、前右2為民進黨秘書長林右昌。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日
第22屆台灣同志遊行26日在台北市政府前廣場登場，民進黨組隊參與，副總統蕭美琴（前左3）出席表示，非常高興今天能跟支持台灣進步、支持台灣性平夥伴們再次來到街上，展現對台灣進步價值的驕傲。前左2為行政院副院長鄭麗君、前右2為民進黨秘書長林右昌。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北26日電）第22屆台灣同志遊行登場，副總統蕭美琴今天參與遊行前表示，很高興看到同志遊行從起初的幾百人參與，到如今台灣天空上的彩虹，已成為全世界最耀眼、代表進步價值的一道光芒，未來政府將繼續努力，力拚讓多元價值更共融。

第22屆台灣同志遊行下午在台北市政府前廣場舉行，主題為「邁向共融，交織共生」，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等也都組隊參與。民進黨參與者包含蕭副總統、行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長林右昌，以及民進黨立委蘇巧慧、黃捷、范雲、洪申翰與眾多民進黨黨公職共同出席，高喊「民主挺同志、民主挺多元、民進步黨挺你做自己」。

蕭副總統活動前致詞時表示，20年前參加一開始性平與同志大遊行，當時只有幾百個人，非常高興今天能跟支持台灣進步、支持台灣性平夥伴們再次來到街上，展現對台灣進步價值的驕傲。

她說，推動性平過程中有挫折也有進步，但在大家共同努力下，力量已經越來越大，有非常耀眼的成就與進步，如今台灣天空上的彩虹，已經成為全世界最耀眼、代表進步價值的一道光芒。

蕭副總統指出，但政府會繼續努力，讓社會更進步，讓多元價值能夠更共融，盼讓大家一起努力，讓台灣更美好。

林右昌則說，自從同志遊行開放政黨參與後，民進黨就從來沒有缺席過，也一直堅持婚姻平權理念與價值，未來也會持續努力，並跟民眾站在一起。（編輯：楊凱翔）1131026

副總統蕭美琴（前左3）26日下午出席第22屆台灣同志遊行，與行政院副院長鄭麗君（前左2）、民進黨秘書長林右昌（前右2）等人出席，蕭美琴受訪時表示，未來政府將繼續努力，力拚讓多元價值更共融。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日
副總統蕭美琴（前左3）26日下午出席第22屆台灣同志遊行，與行政院副院長鄭麗君（前左2）、民進黨秘書長林右昌（前右2）等人出席，蕭美琴受訪時表示，未來政府將繼續努力，力拚讓多元價值更共融。中央社記者翁睿坤攝 113年10月26日
#台灣
#民進黨
#林右昌
#洪申翰
#范雲
#國民黨
#黃捷
#鄭麗君
#蕭美琴
#蘇巧慧
延伸閱讀
台灣同志遊行18萬人參與 妮妃雅穿盔甲裝喊「權益值得被捍衛」【圖輯】
林右昌
藍營質疑標案涉弊 海科館長：已向教育部提出報告林右昌與澎湖議會黨團座談 盼打造執政第一品牌
蕭美琴
同志遊行26日登場訴求多元台灣 蕭副總統將出席副總統蕭美琴低調走訪池上 相約明年秋收一定來
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
同志遊行登場參與人數上看18萬 妮妃雅將現身
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：