台灣彩虹最耀眼 蕭美琴挺同志遊行盼多元價值更共融

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（中央社記者賴于榛台北26日電）第22屆台灣同志遊行登場，副總統蕭美琴今天參與遊行前表示，很高興看到同志遊行從起初的幾百人參與，到如今台灣天空上的彩虹，已成為全世界最耀眼、代表進步價值的一道光芒，未來政府將繼續努力，力拚讓多元價值更共融。

第22屆台灣同志遊行下午在台北市政府前廣場舉行，主題為「邁向共融，交織共生」，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量等也都組隊參與。民進黨參與者包含蕭副總統、行政院副院長鄭麗君、民進黨秘書長林右昌，以及民進黨立委蘇巧慧、黃捷、范雲、洪申翰與眾多民進黨黨公職共同出席，高喊「民主挺同志、民主挺多元、民進步黨挺你做自己」。

蕭副總統活動前致詞時表示，20年前參加一開始性平與同志大遊行，當時只有幾百個人，非常高興今天能跟支持台灣進步、支持台灣性平夥伴們再次來到街上，展現對台灣進步價值的驕傲。

她說，推動性平過程中有挫折也有進步，但在大家共同努力下，力量已經越來越大，有非常耀眼的成就與進步，如今台灣天空上的彩虹，已經成為全世界最耀眼、代表進步價值的一道光芒。

蕭副總統指出，但政府會繼續努力，讓社會更進步，讓多元價值能夠更共融，盼讓大家一起努力，讓台灣更美好。

林右昌則說，自從同志遊行開放政黨參與後，民進黨就從來沒有缺席過，也一直堅持婚姻平權理念與價值，未來也會持續努力，並跟民眾站在一起。（編輯：楊凱翔）1131026