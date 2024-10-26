台灣同志遊行 多國駐台機構上街一同參與

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（中央社記者吳書緯台北26日電）第22屆台灣同志遊行今天下午於台北市政府前廣場舉行，許多民眾盛裝參與。包括歐洲經貿辦事處、英國、澳洲、加拿大等國駐台機構也一起上街參與遊行。

一年一度台灣同志遊行今天在北市府前登場，今年主題為「邁向共融，交織共生」，主辦單位估計今年遊行現場有高達18萬人共襄盛舉，多個國家的駐台機構也參與遊行，並透過各自的臉書粉絲專頁分享。

歐洲經貿辦事處表示，今天下午與歐盟會員國駐台辦事處一起參加台灣同志遊行，展現「歐洲隊」對LGBTI+社群權益、社會多元和平等的支持。歐盟將繼續強調對平等權利及多元的支持並慶祝LGBT+社群包容與權益，「很高興看到越來越多人和我們一起驕傲地參與遊行」，象徵LGBT+社群在台灣受到的支持與日俱增。

歐洲經貿辦事處並在臉書貼文標記奧地利、比利時、捷克、丹麥、法國、盧森堡、荷蘭、西班牙與瑞典等歐盟國家駐台機構的臉書粉絲專頁。

英國在台辦事處透過臉書粉絲專頁貼文表示，駐台代表鄧元翰（John Dennis）和員工今年再次在台北和美麗的LGBT社群及來自世界各地的支持者一起慶祝愛和包容，並指出台灣的LGBT人權不斷進步，尤其是今年稍早更加完善了婚姻平權。維護人權與人性尊嚴是無盡的旅程。

英國在台辦事處指出，「我們有許多可以互相學習，我們走在熱鬧的遊行路線」，也準備好繼續和台灣的夥伴們一起走在追求進步人權的道路上，如同今年的遊行主題「邁向共榮，交織共生 Embrace Inclusion」。

加拿大駐台北貿易辦事處在臉書發文指出，駐台代表倪傑民（Jim Nickel）和辦事處員工及其家人們一起參加今年的同志遊行，持續攜手為平權努力。

澳洲駐台辦事處則在臉書發文表示，很驕傲今天和大家一同上街，參加台灣同志遊行，展現對人權、多元社會、尊嚴與尊重每一個人等重要價值的支持，很開心看到這麼多人和澳洲駐台辦事處一起，用行動力挺LGBTQIA+ 社群，慶祝這一路來所取得的成就，並持續朝「共融共生」的目標努力。（編輯：張均懋）1131026