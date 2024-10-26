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台灣同志遊行北市府前市民廣場登場 警規劃交管

2024/10/26 10:30（10/26 17:14 更新）
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（中央社記者劉建邦台北26日電）第22屆台灣同志遊行今天下午從台北市政府前的市民廣場出發，遊行隊伍將分2路線，包含行經忠孝東路4段、信義路4段等路段，警方針對沿線路段規劃交通管制措施。

台北市警察局交通大隊新聞資料指出，為配合第22屆台灣同志遊行，針對活動及會場周邊和遊行沿線實施交通管制，活動從上午10時起至晚上8時。

警方表示，台灣同志遊行集會地點包含台北市市民廣場（新仁愛路段、流水噴泉區）、市府路（松高路「不含」至松壽路「不含」）全線車道、（逸仙路26巷1之1號「不含」至基隆路1段210號「不含」）南側外側1車道。

遊行路線分北、南路線。警方指出，北路線從台北市市民廣場集結出發，經仁愛路4段（逸仙至光復走中間車道，光復至敦化走北側快車道）、右轉敦化南路、右轉忠孝東路（敦化至逸仙南側東向外側雙車道）、右轉逸仙路（西側南向雙車道）、左轉仁愛路，抵達市民廣場集會。

南路線從台北市市民廣場集結後出發，經仁愛路4段（中間車道）、左轉光復南路（往南外側1線車道）、右轉信義路（逆向，北側慢車道）、右轉敦化南路（東側慢車道）、右轉仁愛路4段（敦化至逸仙走南側東向中間快車道），最後在市民廣場集會。

警方表示，為維護活動交通秩序安全，規劃交通管制措施將視狀況提前或延後，新仁愛路已開始管制，市府路（松高路至松壽路）從凌晨0時至晚上8時管制雙向全線車道、晚上8時至深夜12時管制西側4線車道，明晨0時起全線通行。

此外，基隆特一號道路（仁愛至松壽路）從凌晨0時起，管制東側1線道，明天凌晨0時起全線通行。

警方指出，遊行沿線實施階段性彈性交通管制，隊伍預計今天下午2時出發，下午5時30分返回台北市市民廣場，將視現場狀況彈性調整管制時間及範圍。

警方表示，活動期間（含遊行路線）公車將配合取消部分站位；台北市停車管理工程處公告上午10時至晚上6時，光復南路（仁愛路4段至信義路4段）西側、敦化南路1段（信義路4段至忠孝東路4段）東側、忠孝東路4段（敦化南路1段至逸仙路）的公有路邊汽車停車位、機車停車位、裝卸貨停車位等，暫停營運管理並禁止停車。

警方指出，下午1時至晚上7時管制市府前地下停車場一號道路出入口（仁愛路出入口）車輛禁止進出。因遊行路線將進行階段性彈性交通管制，呼籲用路人提前避開管制路段，遊行隊伍行經路段，車道將縮減管制，駕駛請依員警指揮減速慢行或提早改道。（編輯：陳政偉）1131026

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