美國魯保羅變裝秀奪冠 妮妃雅：這是送給台灣的禮物

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（中央社記者楊令瑜台北20日電）來自台灣的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）北美時間19日晚間奪下美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」冠軍，破除該節目的「亞洲魔咒」。被封為「下一位變裝巨星」的她高興大喊，「台灣，這是要送給你的禮物」。

2009年開播的「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）堪稱全球最知名的變裝藝術舞台之一，第16季競賽於1月5日登場。過去3個月，妮妃雅與其他13名參賽者在舞台上爭奇鬥豔，大展個人特色與魅力。

「我想對那些覺得自己格格不入的人說，要無所畏懼地活著，要活出真實的自我」，妮妃雅在節目主持人與全球知名變裝皇后魯保羅（RuPaul）宣布她為本季冠軍後，如此說道。

身為第一位登上魯保羅變裝秀的台灣人，她不忘高喊，「台灣，這是要送給你的禮物」。

魯保羅變裝秀自開播以來，10多年間僅有7名亞洲變裝皇后闖進4強。妮妃雅在第16季奪下冠軍頭銜，不僅打破節目中的「亞洲魔咒」，更創下首次台灣人奪冠的歷史紀錄。

妮妃雅曾在社群平台發文指出，變裝讓自己和台灣文化再次連結，更讓她學會如何當個驕傲的亞洲人。這次選秀節目也讓她有機會展現一些從未想過的表演方式，例如傳統長袖舞。

被妮妃雅視為變裝事業發源地的餐酒館Café Dalida創辦人張原韶今天告訴中央社記者：「幾年前第一次看到她表演，就覺得台風很穩健、很會跟觀眾互動。」

張原韶還說，妮妃雅除了才華洋溢，也非常努力，「她不是等著被給機會的人，她自己會創造機會」。

妮妃雅本名曹米駬，高中接觸K-pop開啟了對舞台表演的興趣，大學前往英國倫敦攻讀時裝設計後，一腳踏進變裝皇后的世界。現年28歲的她已有5年表演資歷。

她先前告訴記者，從事變裝藝術以來，每套服裝都是自己親手操刀，造型、妝髮也經常搭配香蕉等元素，因為香蕉兼具華麗又瘋狂的坎普風（Camp）及普普藝術的感覺。

她透露，有次設計整套黃色的服裝後，就再也回不去其他顏色，「一身黃」因此成為自身招牌。

魯保羅第16季1月首播時，妮妃雅以鮮豔黃色及多個太陽眼鏡裝扮登場，隨即在社群媒體上吸引大量粉絲。在接下來的節目中，她以自己熱愛的臉譜藝術、香蕉配件等裝飾，展現強烈個人特色，還把自己妝點成花朵，並結合日式現代舞「舞踏」（Butoh）、精巧細緻的歐洲古典洛可可風等，驚奇不斷。

她曾說，會繼續推出更多樣的變裝表演，將傳統元素帶到年輕族群生活裡，立志成為台灣的「變裝觀光大使」。（編輯：侯姿瑩）1130420