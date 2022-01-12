雙面曹里歐記錄變裝皇后日常 衝撞價值觀

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在公視紀實紀錄片「雙面曹里歐」中，原本內向的曹里歐，在媽媽自由教養的支持下，變裝「妮妃雅」後更有自信，不在意他人眼光，認為每個人都有存在的價值。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月12日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）公視紀實紀錄片「雙面曹里歐」由青年導演潘信安執導，藉由記錄變裝皇后曹里歐的藝術創作與生活，衝撞自身的價值觀，甚至透過變裝嘗試與家人和解，重新探索「想當怎樣的自己」。

公視今天發布新聞稿分享，在父母期望下長大，熱愛公益與志工服務的導演潘信安原本帶著獵奇心態拍攝紀錄片「雙面曹里歐」，跟著變裝皇后曹里歐體驗前所未有的生命經驗，看著他享受變裝「妮妃雅」後的姿態。

經由多次跟拍，潘信安發現曹里歐除了變裝演出賺取小費維生，更有許多藝術展覽表演邀約，他親手縫製獨一無二的服飾、用心設計的妝容創作更融入各國的文化特色，非常有自己的想法。

原本內向的曹里歐，在媽媽自由教養的支持下，變裝「妮妃雅」後更有自信，不在意他人眼光，認為每個人都有存在的價值，面對鏡頭的曹里歐說：「我的存在，對社會就是一種貢獻。」

潘信安分享，曹里歐社群媒體上累積幾百部的「妮妃雅追殺系列」深受許多網友喜愛，也許是因為他在妝容盔甲的保護下，能將許多人內心的壓抑吶喊出來，做出眾人不敢嘗試的行為。

潘信安坦言記錄過程交織著罪惡感與爽快感，不斷質疑自我認定的社會主流價值觀，也佩服曹里歐的過人自信，羨慕他能自在活在自己的世界，甚至挑戰世俗邊界。

兩人同為25歲，身處環境與生活方式看似相差甚遠，卻有著相似之處，曹里歐曾向潘信安透露：「我只是用變裝這個媒介，找到自己跟這個世界互動的方式，確認自己是誰而已，而拍攝紀錄片就是你的媒介，也是自我追尋的過程。」

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為了自我探索，潘信安鼓起勇氣挑戰變裝，親自體驗路人的異樣眼光、接受家人的反彈，以及自己心境上的變化，最後帶著面具與勇氣和媽媽開啟青春時期尚待和解的對話。

潘信安期盼透過「雙面曹里歐」的故事，傳達觀眾「你到底想當一個什麼樣的自己」的意念，在不危害他人的前提下，無須在意世俗的眼光，盡情追尋心中的自我。「雙面曹里歐」將於14日晚上10時於公視首播。（編輯：張芷瑄）1110112