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台灣首位摘美變裝秀后冠 總統感謝妮妃雅勇敢做自己

2024/4/20 15:46（4/21 09:26 更新）
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來自台灣的妮妃雅在美國「魯保羅變裝皇后秀」奪下后冠。（圖取自instagram.com/66wind99）
來自台灣的妮妃雅在美國「魯保羅變裝皇后秀」奪下后冠。（圖取自instagram.com/66wind99）
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（中央社記者溫貴香台北20日電）美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」最新一季進入尾聲，后冠頒給來自台灣的妮妃雅，她成為節目首位摘冠的台灣變裝皇后，也打破系列比賽中所謂的「亞洲魔咒」。總統蔡英文今天特別留言祝賀，感謝妮妃雅勇敢做自己。

來自台灣的變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）北美時間19日晚間，奪下美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」（RuPaul's Drag Race）冠軍，破除該節目的「亞洲魔咒」。被封為「下一位變裝巨星」的她高興大喊，「台灣，這是要送給你的禮物」。

蔡總統第一時間得知消息後，也在節目Instagram的貼文底下以英文留言表達祝賀。總統表示，「變裝皇后是一門非常不容易的表演藝術，恭喜妮妃雅成為台灣第一位站上RuPaul's Drag Race，並奪得總冠軍的皇后。」

總統說：「奪冠時，妳說：Taiwan, this is for you，台灣感謝妳勇敢做自己。」

2009年開播的「魯保羅變裝皇后秀」堪稱全球最知名的變裝藝術舞台之一，第16季競賽於1月5日登場。過去3個月，妮妃雅與其他13名參賽者在舞台上爭奇鬥豔，大展個人特色與魅力。

魯保羅變裝秀自開播以來，10多年間僅有7名亞洲變裝皇后闖進4強。妮妃雅在第16季奪下冠軍頭銜，不僅打破節目中的「亞洲魔咒」，更創下首次台灣人奪冠的歷史紀錄。（編輯：林克倫、翟思嘉）1130420

#台灣
#蔡英文
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