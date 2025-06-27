金寶：下半年客戶趨於保守 全年營收拚持平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北27日電）電子代工廠金寶今天召開法人說明會，總經理陳威昌表示，下半年因不確定性仍高，部分客戶趨於保守。由於客戶為因應4月以來的對等關稅而忙於調整生產基地，金寶正透過調整產品組合、導入新產品來提升毛利率，預估今年營收將與去年持平。

談到近期新台幣大幅升值，陳威昌坦言，確實對整體毛利率會有影響，因為許多材料和產品報價以美元為主，若進料與出貨皆為美元可對沖，但生產基地當地費用例如製造費用和員工薪資會受到匯率影響。金寶已開始研擬對策，受影響程度與同業接近，也在為新台幣可能進一步升值做準備。

他說，金寶今年資本支出主要用於儀器和設備投資，泰國第3座廠區包含13、14、15廠，其中15廠已啟動，13和14廠仍在洽談客戶與產品，巴西聖保羅新廠也已完成投資。未來金寶將根據對等關稅談判結果，進行廠區移動，並投入必要的資本支出。

陳威昌指出，金寶已向客戶詳盡報告廠區移動所涉及的費用，包括移動成本、場地設備投資，以及各國生產成本的差異，並期望客戶能承擔這些額外成本，以換取關稅較低的生產優勢。短期策略而言，金寶會在現有廠區擴產，中長期則考慮承租廠房或找土地建廠，以因應美國關稅政策變化。

金寶目前在泰國設有16座工廠，合計占地100萬平方公尺；在菲律賓設有7座工廠，占地28萬平方公尺；中國有7座廠房。另外，在美國聖地牙哥、墨西哥和巴西都有工廠生產中。以總產能占比來看，泰國廠區占50%，菲律賓占20%到25%。

在伺服器業務方面，陳威昌表示，金寶在泰國生產4U伺服器，屬於L10等級；在墨西哥主要生產L2等級主板。由於伺服器產品複雜度高，客戶相對謹慎，從主板製造推進到更前端的組裝，需要較長時間。

透過 Google News 追蹤中央社

他強調，金寶定位為EMS專業代工，目前沒有計畫發展自有品牌，不會與客戶直接競爭，而是專注做好本業。金寶正積極關注及尋找投資機會，以提供更多服務，例如伺服器相關零組件、整機組裝及配套配件的生產，期望能提供超越單純代工的服務。

網通產品方面，陳威昌分析，今年整體市場預估將小幅下滑，但金寶的網通產品線因客戶訂單有增有減，整體營收維持持平。其中，機上盒受到新產品演進影響而呈現下滑，但光纖、Wi-Fi 7等新產品成長，有效抵銷傳統產品的下滑。（編輯：張良知）1140627