綠委質疑罷免假查核真恐嚇 桃檢：查訪過程平和

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（中央社記者葉臻桃園27日電）民主進步黨籍立法委員張雅琳今天說，有調查局人員到桃園市某社區問民眾是否曾簽署罷免連署書，質疑假查核真恐嚇；桃檢表示，經受理告發，部分提議人文件疑異常，查訪過程平和。

民進黨桃園市議會黨團代發張雅琳新聞稿表示，昨天有法務部調查局人員進桃園蘆竹區南崁某社區，拿連署書名冊問民眾是否曾簽罷免連署書，由於事前未通知社區，導致不少民眾不安，懷疑是否遭政治監控。

張雅琳表示，有關單位以「查核」之名，造成參與連署民眾恐懼，如果真有具體事證，依法調查無可厚非，但如果毫無根據，就是政治恐嚇；調查局應主動說明是否有執法過當之虞，在真相不明前，呼籲相關單位立即停止一切可能侵害人民權益行動。

民進黨籍桃園市議員李宗豪表示，即使為查核連署資料真實性，也不應突襲式登門；當時調查員除確認本人是否簽連署書，還問交到哪個連署站等問題，手上還有一疊類似名冊，經民眾反問調查員，是否只要連署都查？對方提到近期假冒連署情況多，詢問一下避免「辦藍不辦綠」。

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台灣桃園地方檢察署發布新聞稿表示，經受理民眾及中央選舉委員會告發罷免立委提議發現提議人死亡情事，發交調查局桃園市調查處調查，經比對中選會提供罷免提議人名冊，發現部分提議人文件疑有異常。

桃檢說，為澄清提議真實性並考量避免造成民眾往來奔波不便，桃園市調處分別在昨天上午9時30分、11時20分，先後前往2處蘆竹社區查訪，共7人同意接受訪談，25人以電話受訪，都沒進民眾住處，查訪過程平和、順利。（編輯：李明宗）1140627