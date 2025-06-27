泰國槍殺案 男子涉幫助殺人判刑7年

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（中央社記者林長順台北27日電）台籍王姓男子在泰國經營大麻店，去年2月間與員工周姓男子等人在曼谷與石姓男子處理糾紛時，王男槍殺石男致死。地院國民法官法庭今天依幫助殺人罪判處周男徒刑7年，可上訴。

檢方起訴指出，王男在泰國經營大麻店，與石男素有糾紛，王男與員工周姓男子、國中同學許姓男子於去年2月25日凌晨搭機抵達曼谷，到王男租屋處，並通知石男到場討論糾紛處理事宜，王男、石男的共同友人林姓男子也聞訊前來。

檢方查出，王男與石男討論過程中一言不合，王男持槍朝石男的左太陽穴開槍，石男倒臥在地，王男將槍枝放回周男房間內的槍箱，後來看到石男仍掙扎呼救，為避免驚動附近住戶，王男指示周男再度取來槍枝，再朝石男左後腦射擊第2槍，石男因而死亡。

檢方指出，王男看到石男已當場死亡，開車搭載林男將石男的屍體載往機場附近，並丟棄藏匿於廢棄商店內，周男、許男則留在現場負責清洗血跡，王男、林男返回現場後，4人與王男的泰籍女友離開泰國逃往東埔寨。周男於去年2月26日搭機返台，遭檢方聲押獲准。

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台北地檢署去年依殺人罪起訴王男、周男，由台北地方法院國民法官法庭審理。許男、林男、王男目前在逃遭通緝，王男的泰籍女友由泰國司法機構偵辦中。

台北地方法院審理後，認為王男才是實際下手殺害被害人的人，考量周男坦承幫助殺人犯行，無前案犯罪紀錄，且年紀尚輕，未來社會復歸仍具相當程度的期待可能性等一切情狀，判處有期徒刑7年。可上訴。（編輯：方沛清）1140627