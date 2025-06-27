國軍將領人事異動 盧建中接國防部總督察長

（中央社記者吳書緯台北27日電）國軍將領人事7月1日將有異動，軍方人士證實，空軍作戰指揮部指揮官盧建中中將接任國防部總督察長，並由國防部參謀本部通次室次長鄧恩憐中將接任空作部指揮官，空軍司令部通資處長解駿山少將升任通次室次長，並晉任空軍中將。

這波將領異動是因國防部總督察長章元勳陸軍中將即將屆臨退伍，因此牽動相關人事異動，由盧建中接任國防部總督察長一職；而接任空作部指揮官的鄧恩憐，過去為資深幻象戰機飛行員，曾擔任空軍第2任幻象戰機的單機飛行性能展示教官，也曾經擔任過操作幻象戰機的空軍第二戰術戰鬥機聯隊聯隊長。

此外，軍方人士證實，現役女性將官之一的空軍通信航管資訊聯隊聯隊長蕭人瑾少將將接任空軍司令部通資處長，國防大學空軍學院院長黃盈捷少將接任空軍官校校長，空軍第二聯隊聯隊長潘東櫸少將接任國防大學空軍學院院長，國防部戰情中心主任覃紹傑少將則接任空軍第二聯隊聯隊長。

軍方人士表示，國防部作計室聯合作戰計畫處副處長鍾坤昌上校升任國防部戰情中心主任，並晉任空軍少將，國防部情次室情研中心副主任胡中華上校升任空軍五聯隊聯隊長，並晉任空軍少將。

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另據指出，空軍戰管聯隊副聯隊長劉育藤上校預計接任空軍通航資聯隊長，並晉升空軍少將。

據了解，呼號「Passion」的鍾坤昌在空軍455聯隊時，曾是F-16單機特技飛行教官，飛行技術優異且多次在空軍基地開放時，演出高難度飛行技巧，獲得民眾一致好評；胡中華也是F-16戰機飛行員，過去曾任空軍第五聯隊第17作戰隊的隊長，而第17作戰隊最重要任務就是扮演「假想敵」，又被稱為台版「Top Gun」。（編輯：林克倫）1140627